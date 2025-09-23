Varese News

Un quadro ricorda Gianni Mazzoleni nella sede varesina di CNA Lombardia Nord ovest

L’opera porta la firma di Franco Orsi:  artista, fotografo ed ex presidente di CNA Varese negli anni in cui Mazzoleni era direttore

Un quadro all’ingresso della sede varesina di CNA Lombardia nord Ovest ricorda da oggi Gianni Mazzoleni: una presenza simbolica, ma forte, per l’uomo che ha dato tanto all’associazione con competenza, passione e spirito di servizio.

L’opera porta la firma di Franco Orsi:  artista, fotografo ed ex presidente di CNA Varese negli anni in cui Mazzoleni era direttore. È stata collocata sul muro dell’ingresso della sede di in via Bonini 1 a Varese.

Un gesto semplice ma creativo e sentito, che vuole custodire il ricordo di una persona che ha saputo lasciare un segno duraturo nell’associazione.

Pubblicato il 23 Settembre 2025
