Un sorriso per il Ponte: domenica 19 ottobre una giornata di divertimento per tutta la famiglia ai Giardini Estensi di Varese

Una ludoteca all’aperto con giochi, spettacoli e tante attrazioni per bambini e adulti: ecco il programma di “Un Sorriso per il Ponte”

Domenica 19 ottobre, i Giardini Estensi di Varese si trasformeranno in un grande parco giochi per tutta la famiglia grazie all’evento “Un sorriso per il Ponte”, giunto alla sua 16ª edizione. A partire dalle ore 10:00 fino alle 19:00, grandi e piccini potranno vivere una giornata ricca di attività, giochi e spettacoli all’aria aperta, il tutto con un programma pensato per offrire divertimento e sorrisi a tutti.

Un programma ricco di attività per tutti

L’evento, organizzato dall’associazione Il Ponte del Sorriso con il contributo della Regione Lombardia e del Comune di Varese, offre una vasta gamma di attrazioni per tutte le età. Tra le novità di quest’anno, ci sarà la fattoria degli animali, dove i bambini potranno conoscere da vicino gli amici a quattro zampe. Non mancheranno poi i giochi con i piccoli cowboys e cowgirls, accompagnati da balli country, e il divertente tiro con l’arco.

La giornata proseguirà con numerosi gonfiabili, bolla gigante, truccabimbi, e una varietà di laboratori creativi: dalla carta e cartone alla pittura, passando per collage e riciclo, tutte attività che stimoleranno la creatività dei bambini. Per chi ama lo sport, sarà possibile partecipare al torneo di minibasket e cimentarsi in giochi a tema calcio. E ancora, il divertimento non si ferma mai con il trenino che percorrerà i giardini, gli sbandieratori, e la possibilità di incontrare i supereroi e il piccolo giardiniere.

Molti anche gli spettacoli dal vivo, tra cui circo, teatro, danza, magia e acrobatica, che intratterranno grandi e piccini per tutta la giornata. Tra i protagonisti ci saranno anche i clown, che regaleranno sorrisi e risate a tutti i partecipanti.

Un’area gastronomica per tutti i gusti

L’evento si arricchisce anche di una zona gastronomica con tante prelibatezze per ogni palato: si potranno gustare piatti tipici come polenta con bruscit/zola, patate fritte, pizza, pane e salami, grazie alla collaborazione con gli associati panificatori.

In caso di maltempo

Nel caso in cui il tempo non fosse favorevole, l’evento sarà rinviato a domenica 9 novembre.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole trascorrere una giornata all’aria aperta, tra giochi, spettacoli e tanto divertimento. Per maggiori dettagli e il programma completo dell’evento, è possibile consultare il sito ufficiale www.ilpontedelsorriso.com.