Un trittico impegnativo sulla strada del Varese: si parte sabato da Sestri Levante
Anticipo con i corsari al “Sivori”, poi l turno infrasettimanale con la Cairese e infine la visita al Club Milano. Bertoni in gruppo, Romero e Salera verso il rientro
Il pareggio senza reti contro il Chisola è stato un risultato interlocutorio per il Varese, che si è portato a casa un punto nonostante una prestazione non brillante ma solida.
Ora sulla strada dei ragazzi di mister Andrea Ciceri ci sarà un trittico di gare ravvicinate dal quale si potrà iniziare a dare qualche risposta rispetto alle vere ambizioni dei biancorossi per questa stagione.
Sabato 20 settembre (ore 16.00) ci sarà l’anticipo allo stadio “Sivori” di Sestri Levante. I liguri sono retrocessi dalla Serie C e dopo un inizio di campionato da shock (sconfitta casalinga 5-2 contro il Saluzzo) si sono rifatti andando a vincere 3-1 in casa del Derthona.
Dopo la visita ai corsari, mercoledì 24 settembre riapriranno i cancelli del “Franco Ossola” per il turno infrasettimanale contro la Cairese. La settimana si chiuderà poi a Pero, casa del Club Milano, domenica 28 settembre.
INFORTUNI
Buone notizie in casa biancorossa dall’infermeria. Il difensore centrale Federico Bertoni è rientrato in gruppo e sarà quindi una soluzione in più per mister Ciceri in vista della settimana intensa. Sulla via del reintegro anche il laterale 2007 Vittorio Salera e l’attaccante Niccolò Romero, che lavorano a parte e vedono più vicino il ritorno in campo, magari già dalla prossima settimana. Con il rientro degli infortunati si allontana anche la possibilità di movimenti di mercato dalla lista svincolati, anche se il direttore sportivo Alessio Battaglino resta vigile nel caso dovesse presentarsi un’occasione.
