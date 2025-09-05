Un weekend a tutto sport a Gallarate, con Giornata dello sport e la “nuova” GallaRunTen

A Gallarate tornano la Giornata dello Sport e la GallaRunTen, un intero fine settimana dedicato allo sport cittadino.

Alla presentazione anche un’ospite d’eccezione, Vittoria Fontana, la sprinter gallaratese specialista dei 100 e 200 metri.

L’appuntamento è per il 13 e 14 settembre. Al sabato la Giornata dello Sport, con un “catalogo” di ben 48 società sportive per oltre trenta discipline, alla domenica l’evento podistico, con la 10 chilometri competitiva, la 10 non competitiva e la “Family Run”.

«Settembre è il mese della scelta delle discipline per i ragazzi» dice l’assessora allo sport Claudia Mazzetti. «È una giornata che è una festa, serve anche incontrarsi, conoscersi». Una giornata quantomai ricca: in centro, tra piazza Garibaldi, piazza Libertà e Corso Italia ci saranno ben 48 stand di società sportive, dal calcio alle tante arti marziali, dalla finnastica al tennis, dalla rotellistica agli appassionati di montagna del Cai, dallo sci alla danza.

Poi una serie di attività in altri spazi, al Parco Bassetti, all’Ice Emotion (pattinaggio su ghiaccio, a Oggiona con Santo Stefano), nelle sedi della Accademia Scherma Gallaratese a Cardano al Campo, nelle tre realtà di danza cittadine.

Domenica 14 invece torna la GallaRunTen, la prima corsa dopo la pausa estiva del circuito Running people. «Quest’anno si parte e si arriva allo Stadio Azzurri d’Itala alle Azalee e il percorso è più pianeggiante e veloce rispetto all’anno scorso» spiega Andrea Paglia di Sport Più. La family run invece andrà alla scoperta del piacevole paesaggio della Boschina, sulla collina sopra Crenna.

La GallaRunTen è sostenuta anche dall’omonimo comitato, rappresentato da Luigi Macchi e Fabio Restelli, e da una ricca compagine di sponsor locali, che comprendono Acof, Bcc, Cedal, Denti e Salute, Hydroservice, Padel Altobelli.