Una bella Uyba al Sardegna Volleyball Challenge: 3-1 al Vakifbank

Sarà Eurotek Laica UYBA – Fenerbahce la finalissima che deciderà il Sardegna Volleyball Challenge in corso di svolgimento nell’infuocato Palazzetto dello Sport di Sa Rodia a Oristano, scaldato da oltre 3000 spettatori. Nella prima semifinale il Fener di Alessia Orro ha avuto la meglio sulle greche del Panionios Atene per 3-0, mentre le farfalle hanno sconfitto, contro pronostico, il Vakifbank Istanbul per 3-1. La squadra biancorossa, arrivata in Sardegna con Obossa ancora ai box e senza le due straniere Mariam Metwally, già atterrata a Malpensa nel pomeriggio di ieri, e Melanie Parra, domenica in Italia, è riuscita nell’impresa di superare la corazzata avversaria, uscendo tra gli applausi del pubblico sardo.

Mentre il Vakifbank di Giovanni Guidetti rinuncia ad alcune delle sue stelle (su tutte Markova e Boskovic), la UYBA si presenta con Boldini – Diouf, Gennari – Battista, Van Avermaet – Eckl, Pelloni libero.

Nel primo set le farfalle approcciano bene la gara e trascinate da una spumeggiante Boldini e da una grintosa Silke Van Avermaet (ben 9 punti nel game per lei) riescono a tenere la testa avanti fino al 22, poi sono costrette ad annullare tre set ball, ma alla fine riescono a chiudere con Battista 28-26. Nel secondo set il Vakif reagisce e mette sul taraflex tutta la sua qualità, riuscendo ad impattare con un perentorio 16-25. Nel terzo parziale la UYBA riprende a “viaggiare”, Guidetti inserisce Gunes e Cazaute, ma la difesa e il muro biancorosso (5 nel set, 17 in totale) salgono in cattedra e scavano un nuovo solco, con Diouf preziosa in attacco (8 nel game): 25-17. Nel quarto set le turche partono meglio, poi perdono la palleggiatrice Çaliskan per infortunio (da qui in poi alzano i centrali per il Vakif) e le farfalle tornano sotto: Eckl e Battista accelerano (22-19) e la UYBA può festeggiare. Chiude ancora Vale Diouf 25-23.

Top scorer dell’incontro Valentina Diouf con 15 punti con 4 muri e 2 ace, molto bene anche Van Avermaet (14 con 6 muri) e Eckl (13 con 4 muri). Al Vakif non bastano i 15 di Cebecioglu e i 13 di Cazaute.

Domani alle 20.30 finalissima, come detto con il Fenerbahce. Diretta tv DAZN, live streaming sul canale YouTube del torneo qui: https://www.youtube.com/@ SardegnaVolleyballChallenge

Così coach Barbolini: “E’ stata una partita vera, ci abbiamo messo tutto. Siamo all’inizio della stagione, è chiaro che non tutti siamo al meglio, ma abbiamo provato a mettere in campo il meglio di noi stessi. Il Vakif non ha bisogno di presentazioni, è stato un onore giocare contro di loro. Grazie a tutta la Sardegna per l’accoglienza speciale e all’organizzazione”.

Eurotek Laica UYBA – Vakifbank Istanbul 3-1 (28-26, 16-25, 25-17, 25-23)

Eurotek Laica UYBA: Battista 9, Pelloni (L2), Gennari 7, Seki, Van Avermaet 14, Diouf 15, Parlangeli (L), Obossa ne, Eckl 13, Torcolacci ne, Boldini 6. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Vakifbank Istanbul: Cazaute 13, Ozbay, Aykac (L), Ozden 8, Ogbogu 3, Uysalcan ne, Caliskan 3, Teixeira 8, Uyanik 10, Acar (L), Cebecioglu 15, Gunes 5, Dangubic 9, Kurtulan. All. Guidetti, 2° Fatih

Note: Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 4, battute errate 8, muri 17, attacco 38%, ricezione 34%, errori 18.

Vakifbank Istanbul: Battute vincenti 4, battute errate 12, muri 10, attacco 43%, ricezione 54%, errori 31.