Una bella Uyba al Sardegna Volleyball Challenge: 3-1 al Vakifbank
La squadra biancorossa, arrivata in Sardegna con Obossa ancora ai box e senza le due straniere Mariam Metwally e Melanie Parra è riuscita nell'impresa di superare la corazzata turca, uscendo tra gli applausi del pubblico sardo. Venerdì la finale con Fenerbahce
Sarà Eurotek Laica UYBA – Fenerbahce la finalissima che deciderà il Sardegna Volleyball Challenge in corso di svolgimento nell’infuocato Palazzetto dello Sport di Sa Rodia a Oristano, scaldato da oltre 3000 spettatori. Nella prima semifinale il Fener di Alessia Orro ha avuto la meglio sulle greche del Panionios Atene per 3-0, mentre le farfalle hanno sconfitto, contro pronostico, il Vakifbank Istanbul per 3-1. La squadra biancorossa, arrivata in Sardegna con Obossa ancora ai box e senza le due straniere Mariam Metwally, già atterrata a Malpensa nel pomeriggio di ieri, e Melanie Parra, domenica in Italia, è riuscita nell’impresa di superare la corazzata avversaria, uscendo tra gli applausi del pubblico sardo.
Mentre il Vakifbank di Giovanni Guidetti rinuncia ad alcune delle sue stelle (su tutte Markova e Boskovic), la UYBA si presenta con Boldini – Diouf, Gennari – Battista, Van Avermaet – Eckl, Pelloni libero.
Nel primo set le farfalle approcciano bene la gara e trascinate da una spumeggiante Boldini e da una grintosa Silke Van Avermaet (ben 9 punti nel game per lei) riescono a tenere la testa avanti fino al 22, poi sono costrette ad annullare tre set ball, ma alla fine riescono a chiudere con Battista 28-26. Nel secondo set il Vakif reagisce e mette sul taraflex tutta la sua qualità, riuscendo ad impattare con un perentorio 16-25. Nel terzo parziale la UYBA riprende a “viaggiare”, Guidetti inserisce Gunes e Cazaute, ma la difesa e il muro biancorosso (5 nel set, 17 in totale) salgono in cattedra e scavano un nuovo solco, con Diouf preziosa in attacco (8 nel game): 25-17. Nel quarto set le turche partono meglio, poi perdono la palleggiatrice Çaliskan per infortunio (da qui in poi alzano i centrali per il Vakif) e le farfalle tornano sotto: Eckl e Battista accelerano (22-19) e la UYBA può festeggiare. Chiude ancora Vale Diouf 25-23.
Top scorer dell’incontro Valentina Diouf con 15 punti con 4 muri e 2 ace, molto bene anche Van Avermaet (14 con 6 muri) e Eckl (13 con 4 muri). Al Vakif non bastano i 15 di Cebecioglu e i 13 di Cazaute.
Domani alle 20.30 finalissima, come detto con il Fenerbahce. Diretta tv DAZN, live streaming sul canale YouTube del torneo qui: https://www.youtube.com/@
Così coach Barbolini: “E’ stata una partita vera, ci abbiamo messo tutto. Siamo all’inizio della stagione, è chiaro che non tutti siamo al meglio, ma abbiamo provato a mettere in campo il meglio di noi stessi. Il Vakif non ha bisogno di presentazioni, è stato un onore giocare contro di loro. Grazie a tutta la Sardegna per l’accoglienza speciale e all’organizzazione”.
Eurotek Laica UYBA – Vakifbank Istanbul 3-1 (28-26, 16-25, 25-17, 25-23)
Eurotek Laica UYBA: Battista 9, Pelloni (L2), Gennari 7, Seki, Van Avermaet 14, Diouf 15, Parlangeli (L), Obossa ne, Eckl 13, Torcolacci ne, Boldini 6. All. Barbolini, 2° Lualdi.
Vakifbank Istanbul: Cazaute 13, Ozbay, Aykac (L), Ozden 8, Ogbogu 3, Uysalcan ne, Caliskan 3, Teixeira 8, Uyanik 10, Acar (L), Cebecioglu 15, Gunes 5, Dangubic 9, Kurtulan. All. Guidetti, 2° Fatih
Note: Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 4, battute errate 8, muri 17, attacco 38%, ricezione 34%, errori 18.
Vakifbank Istanbul: Battute vincenti 4, battute errate 12, muri 10, attacco 43%, ricezione 54%, errori 31.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.