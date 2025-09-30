Una serata per riscoprire Floriano Bodini, lo scultore della Porta Santa

La scultura di Floriano Bodini affonda le radici nella tradizione ma parla al tempo in cui viviamo. A lui si devono capolavori che molti varesini conoscono bene: dal monumento a Paolo VI al Sacro Monte, fino alla Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, realizzata nel 2000 come suo vero testamento artistico. Nella sua lunga ricerca artistica è stato capace di trasformare il bronzo e il marmo in materia vibrante di spiritualità, memoria e tensione esistenziale. Nelle sue figure monumentali convivono forza e fragilità, sacro e quotidiano, in un linguaggio che ha saputo attraversare il Novecento con intensità e modernità. A Gemonio sorge il Museo a lui dedicato con una collezione permanente di opere.

A vent’anni dalla sua scomparsa, Materia dedica a Bodini la serata “Floriano Bodini: verso la Porta Santa”, in programma martedì 7 ottobre ore 21, un’occasione per raccontare la vita e l’opera di un artista che ha lasciato segni profondi anche sul nostro territorio. A guidare il pubblico nel mondo di Bodini interverranno Valentina Raimondo, storica dell’arte, monsignor Ettore Malnati, teologo e amico personale dello scultore, e Lara Treppiede, direttrice del Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio, che da anni custodisce e valorizza la sua eredità. A moderare l’incontro sarà la giornalista di VareseNews Erika La Rosa. Per partecipare iscriversi al link.

La serata vuole essere non solo un momento di approfondimento, ma anche un invito a riscoprire un artista che con le sue sculture ha saputo dare forma a fede, emozioni e storia, lasciando un patrimonio che ancora oggi parla a tutti noi.

Floriano Bodini: verso la Porta Santa

Martedì 7 ottobre ore 21

Materia, via Confalonieri 5 Castronno