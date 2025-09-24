Varese News

Un’intervista per fare chiarezza su celiachia e reazioni al glutine su Radio Missione Francescana

Ka radio ospiterà venerdì 26 settembre il dottor Sergio Segato, direttore della struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e responsabile della Pancreas Unit della asst-settelaghi

Radio Missione Francescana ospiterà il dottor Sergio Segato, direttore della struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e responsabile della Pancreas Unit della asst-settelaghi. Il dottor Segato sarà intervistato per la trasmissione “Malattia celiaca e reazioni al glutine: facciamo chiarezza”.

L’intervista andrà in onda venerdì 26 settembre 2025 alle ore 11.10 e sarà condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi, è prevista una replica domenica 28 settembre 2025 alle ore 16.00.

È possibile ascoltare la trasmissione su varie frequenze radio, a seconda della zona: 94,6 da Varese a Busto Arsizio, nella parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e i comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per l’area tra Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo e Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore, Laveno, Sesto Calende e Varese. 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore, Laveno e Luino.

In alternativa, l’intervista sarà disponibile anche in streaming su internet in tutto il mondo. Le frequenze e il link allo streaming sono disponibili sul sito ufficiale della radio.

Pubblicato il 24 Settembre 2025
