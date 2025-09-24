Un’intervista per fare chiarezza su celiachia e reazioni al glutine su Radio Missione Francescana
Ka radio ospiterà venerdì 26 settembre il dottor Sergio Segato, direttore della struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e responsabile della Pancreas Unit della asst-settelaghi
Radio Missione Francescana ospiterà il dottor Sergio Segato, direttore della struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva e responsabile della Pancreas Unit della asst-settelaghi. Il dottor Segato sarà intervistato per la trasmissione “Malattia celiaca e reazioni al glutine: facciamo chiarezza”.
L’intervista andrà in onda venerdì 26 settembre 2025 alle ore 11.10 e sarà condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi, è prevista una replica domenica 28 settembre 2025 alle ore 16.00.
È possibile ascoltare la trasmissione su varie frequenze radio, a seconda della zona: 94,6 da Varese a Busto Arsizio, nella parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e i comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per l’area tra Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo e Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore, Laveno, Sesto Calende e Varese. 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore, Laveno e Luino.
In alternativa, l’intervista sarà disponibile anche in streaming su internet in tutto il mondo. Le frequenze e il link allo streaming sono disponibili sul sito ufficiale della radio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.