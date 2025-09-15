Uyba a segno nella prima sgambata: Diouf la prima protagonista
Le Farfalle vincono 3-1 la prima amichevole a Costa Volpino. A Busto "scappa" il primo set, poi la squadra va in crescendo; 22 punti per l'opposto
Primo test estivo per la Eurotek Laica Busto Arsizio che domenica ha fatto visita alla formazione bergamasca di Costa Volpino, team che milita in Serie A2. Le biancorosse hanno vinto il confronto amichevole per 3-1, lasciando alle padrone di casa il primo set ai vantaggi, vincendo di misura i successivi due parziali per poi chiudere con un più largo 25-18 il quarto.
Test utile, quello sulle rive del lago d’Iseo, per lo meno per interrompere la lunga serie di allenamenti, per tornare a sentire il “clima partita” e per integrare la prima giocatrice straniera (Van Avermaet) arrivata dai recenti mondiali. Oggi è attesa a Malpensa Nanami Seki, poi arriveranno anche Metwally e Parra mentre all’amichevole non ha preso parte Obossa a causa di un risentimento muscolare.
La prima Uyba della stagione è quindi scesa in campo con Boldini in regia in diagonale con Diouf, Battista e Gennari in banda, Van Avermaet ed Eckl al centro, Pelloni libero e Parlangeli utilizzata nei giri di seconda linea. Nel corso dell’incontro spazio anche ad Alice Torcolacci dal terzo set. Da segnalare anche l’esordio di Matilde Concolino, classe 2009.
Valentina Diouf è stata la top scorer con 22 punti (40% offensivo con 4 muri e un ace), seguita da Valeria Battista (18 con il 42%). 18 i muri di squadra per la UYBA.
«Finalmente abbiamo giocato un’amichevole, utile per testare quelle cose che anche negli allenamenti più intensi non riesci a riproporre – ha spiegato coach Barbolini – È andata bene anche se in avvio forse il caldo ci ha un po’ anestetizzati perché non eravamo più abituati a queste temperature; poi abbiamo cominciato a prendere confidenza con le tensioni e le variazioni che una partita “ufficiale” può dare rispetto ai quotidiani allenamenti».
CBL Costa Volpino – Eurotek Laica UYBA 1-3
(27-25, 22-25, 22-25, 18-25)
Busto A.: Battista 18, Pelloni (L), Gennari 9, Van Avermaet 9, Diouf 22, Parlangeli, Eckl 7, Torcolacci 3, Boldini 4, Concolino, Denti, Brandi. All. Barbolini, 2° Lualdi.
Note Uyba – Battute vincenti 4, battute errate 12, muri 18, attacco 37%, ricezione 32%, errori 27.
