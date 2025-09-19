Uyba ko con Novara ma buone indicazioni: ora il Trofeo Mimmo Fusco e il derby contro Futura Volley

Seconda uscita stagionale per la Eurotek Laica UYBA, che dopo la trasferta di Costa Volpino ha affrontato oggi l’Igor Gorgonzola Novara in un allenamento congiunto alla e-work arena. L’evento ha richiamato oltre 300 spettatori curiosi di vedere all’opera le due squadre.

I coach Barbolini e Bernardi hanno fatto disputare 3 set al 25 e un game finale al 15: il risultato ha premiato le piemontesi con un netto 4-0. Novara si è presentata con una formazione completa e ricca di alternative: Carraro al palleggio in diagonale con Tolok, Herbots e Alsmeier in banda, Bonifacio e Costantini al centro, De Nardi libero.

La UYBA, ancora priva di Metwally e Parra e senza Obossa, ha risposto con Boldini–Diouf, Battista–Gennari, Van Avermaet–Eckl e Pelloni libero. Dal terzo set coach Barbolini ha dato spazio anche a Parlangeli, Seki e Torcolacci, mentre Bernardi ha inserito Mims, Leonardi e Melli nella fase finale.

Nonostante il risultato a senso unico, la UYBA ha raccolto spunti positivi sia dal punto di vista tecnico sia da quello caratteriale, considerando le assenze e la forma ancora non al meglio di alcune giocatrici.

Top scorer dell’incontro è stata Tolok con 19 punti, seguita da Alsmeier con 14. Per le farfalle Diouf ha chiuso con 10 punti, Battista 9 e Gennari ed entrambe le centrali Van Avermaet ed Eckl 8 a testa.

A fine partita, Federica Pelloni ha commentato: “Giudico questo allenamento positivo, abbiamo tenuto per larghi tratti un ritmo abbastanza alto. Anche in difesa abbiamo detto la nostra, quindi sono contenta. Questo week end sarà molto intenso con il Mimmo Fusco, ma bene così perché abbiamo tanto bisogno di giocare e di unirci sempre di più. Giocheremo uno stimolante derby con la Futura Volley: ci teniamo a far bene e a provare ad arrivare in finale”.

In arrivo il Trofeo Mimmo Fusco: derby con la Futura Volley

Sabato e domenica la UYBA tornerà protagonista alla e-work arena per il Trofeo Mimmo Fusco. Grande attesa per lo stimolante derby con la Futura Volley, un appuntamento che si preannuncia speciale per i tifosi bustocchi.

Biglietti: 10 euro a giornata, in vendita solo in arena. Gratuito per i minori di 12 anni

Programma

Sabato 20 settembre

Ore 18.00: Bergamo – Brescia (al meglio dei 5 set)

A seguire: UYBA – Futura Volley (al meglio dei 5 set)

Domenica 21 settembre

Ore 17.00: Finale 3° posto (al meglio dei 3 set)

Ore 19.10: Finalissima (al meglio dei 5 set)

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta da RaiSport

Il tabellino dell’allenamento congiunto

Eurotek Laica UYBA – Igor Gorgonzola Novara 0-4 (23-25, 18-25, 21-25, 8-15)

Eurotek Laica UYBA: Battista 9, Pelloni (L), Gennari 8, Seki 1, Van Avermaet 8, Diouf 10, Parlangeli (L2), Eckl 8, Torcolacci 3, Obossa ne, Boldini 4, Concolino, Denti ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Igor Gorgonzola Novara: Cambi ne, Herbots 11, Squarcini ne, De Nardi (L), Leonardi (L2), Alsmeier 14, Ishikawa ne, Mims 9, Bonifacio 9, Carraro 5, Tolok 19, Costantini 2, Melli, Schmit ne. All. Bernardi.

Note: UYBA: ace 2, errori 13, muri 10. Novara. ace 4, errori 12, muri 10. Durata: 26′, 22′, 26′, 12′.