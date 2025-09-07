Valbossa in Rosa: Adalisa Corbetta ospite alla Web Tv di Materia per parlare di prevenzione e solidarietà
Come si organizza un grande evento per raccogliere fondi che aiutino a finanziare la prevenzione e la ricerca? Ne parliamo lunedì lunedì 8 settembre, alle ore 16.00, la rubrica “La Materia del giorno” della Web Tv di Materia Spazio Libero. Ecco come partecipare alla diretta
Lunedì 8 settembre, alle ore 16.00, la rubrica “La Materia del giorno” della Web Tv di Materia Spazio Libero ospiterà Adalisa Corbetta, presidente dell’associazione In Valbossa e ideatrice, insieme al suo gruppo, di Valbossa in Rosa, la manifestazione che promuove la prevenzione del tumore al seno, che negli ultimi anni è diventata un appuntamento consolidato in tutta la provincia di Varese.
Il tema dell’incontro sarà “Come finanziare la prevenzione”, un argomento cruciale che unisce salute, solidarietà e comunità. Attraverso la sua esperienza, Corbetta racconterà come è nata l’iniziativa di Valbossa in Rosa e come, in pochi anni, sia riuscita a crescere coinvolgendo sempre più Comuni, associazioni e cittadini, fino a diventare un simbolo di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca.
Durante la diretta, la presidente risponderà ad alcune domande chiave che mettono al centro non solo l’organizzazione di un evento benefico, ma anche il valore sociale e culturale che ne deriva.
L’associazione In Valbossa, che ha sede ad Azzate, è una realtà nata per promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione contro i tumori. Fondata nel 2019 il gruppo ha avuto l’intuizione di creare l’evento “Valbossa in Rosa”, oggi diventato un vero e proprio simbolo in provincia di Varese e non solo.
In pochi anni l’associazione ha saputo crescere rapidamente, coinvolgendo sempre più Comuni: da un piccolo gruppo di aderenti iniziali, oggi sono oltre trenta le amministrazioni che partecipano attivamente. La forza di In Valbossa sta nella capacità di coniugare la prevenzione sanitaria con la solidarietà, raccogliendo fondi destinati alla ricerca e organizzando attività che uniscono sport, socialità e cultura.
Nella sala video dove intervistiamo i nostri ospiti c’è una tribuna con 25 posti per assistere in presenza all’evento. Vi aspettiamo.
Prenotate qui
