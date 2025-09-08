Valbossa in Rosa, la prevenzione al centro della comunità: l’esperienza raccontata ad “La Materia del Giorno”
La rubrica webtv di VareseNews approfondisce i retroscena di iniziative locali e storie di impegno sociale: ospite del giorno Adalisa Corbetta, presidente dell’associazione In ValBossa
La sede di VareseNews si anima ogni giorno alle 16.30 per La Materia del Giorno, il format webtv che porta in primo piano storie, approfondimenti e retroscena di eventi e iniziative che segnano la vita della provincia. Nell’ultima puntata, l’attenzione è stata dedicata a un progetto che coniuga amicizia, impegno sociale e prevenzione: Valbossa in Rosa.
Ospite della rubrica lunedì 8 settembre Adalisa Corbetta, presidente dell’associazione In ValBossa, intervistata da Roberta Bertolini: ha raccontato come un gruppo di amici abbia trasformato un’idea nata tra una chiacchierata al bar in una vera e propria manifestazione che oggi coinvolge decine di comuni della zona. “Tutto è iniziato nel 2019 – spiega Corbetta – parlando con alcune amiche che stavano affrontando terapie contro il tumore al seno. La prima intenzione era sensibilizzare, non raccogliere fondi. Poi, dalla castagnata iniziale, è nata un’energia che ha contagiato tutta la Valbossa”.
Da allora l’evento è cresciuto esponenzialmente. Ogni anno, tra camminate, spettacoli teatrali, momenti ludici per bambini e incontri culturali, i comuni coinvolti aumentano, così come la partecipazione dei cittadini. Attualmente l’associazione conta quasi 70 soci e collabora attivamente con realtà locali e volontari, dagli alpini alla protezione civile, per garantire un’organizzazione impeccabile.
Uno degli aspetti più significativi emersi durante l’intervista è l’impegno concreto nella prevenzione: grazie alla collaborazione con medici e associazioni del territorio, l’associazione è riuscita a offrire visite di palpazione ed ecografie a oltre 200 donne, e ha contribuito all’acquisto di una poltrona VAB stereotassica per la Breast Unit di Varese, un gesto che unisce sensibilizzazione e supporto concreto.
Corbetta ha sottolineato anche le sfide organizzative e finanziarie: “All’inizio ci siamo autofinanziati, poi abbiamo coinvolto sponsor locali e amici del territorio. La chiave è sempre stata la collaborazione: senza una rete di persone motivate, nulla di tutto questo sarebbe possibile”.
Valbossa in Rosa non è solo un evento: è una rete di solidarietà e prevenzione che ha saputo crescere grazie a passione, amicizia e alla voglia di fare bene. E proprio la rubrica di VareseNews ha offerto uno sguardo dietro le quinte di un progetto che dimostra quanto la comunità possa fare la differenza, un fiocchetto rosa alla volta.
La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
