Vandalo abbatte segnaletica tra Ferno e San Macario, lo cerca la Polizia Locale
Sarebbe l'opera di un singolo, che ha sradicato diversi cartelli con limite di velocità e nomi delle vie. "La zona è dotata di telecamere"
Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre, un atto vandalico ha colpito la segnaletica stradale tra Ferno e la frazione San Macario, nei pressi del ponte sul torrente Arno. Un vandalo – pare da solo – ha abbattuto diversi cartelli, danneggiando la segnaletica verticale lungo il tratto che collega le due località vicine (San Macario è frazione sia di Ferno sia di Samarate).
L’incidente è stato segnalato da numerosi cittadini attraverso i social network, allertando prontamente le autorità locali. La Polizia locale di Ferno aveva già “intercettato” il danno e ha avviato un sopralluogo per verificare i danni e stabilire la natura dell’incidente, che, stando alle prime indagini, potrebbe essere stato appunto causato da una persona isolata.
I cartelli abbattuti sono della ciclabile, dei limiti di velocità, ma anche della toponomastica locale (cartello di via Marconi).
L’Amministrazione comunale di Ferno, insieme alla Polizia locale, ha già avviato un’indagine per identificare i responsabili di questo gesto irresponsabile e garantire che simili atti non si ripetano in futuro: «La zona è dotata di
telecamere di videosorveglianza» fa notare la sindaca Sarah Foti. Un elemento che potrebbe far scoprire l’identità del vandalo.
Nel frattempo, la segnaletica danneggiata è stata temporaneamente rimossa in attesa della sua sostituzione.
