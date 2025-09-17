Varese News

Varese, arrivano i cancelli al tunnel tra piazza Ragazzi del ’99 e via Carrobbio

Il condominio proprietario ottiene dal Comune l’autorizzazione: passaggio aperto di giorno, chiuso la notte per ragioni di decoro e sicurezza

Un cancello tra piazza ragazzi del 99 e via carrobbio

Nel cuore di Varese, il condominio che possiede il tunnel di collegamento tra il parcheggio di piazza Ragazzi del ’99 e via Carrobbio ha deciso di installare cancelli agli accessi.

La misura, frutto di una decisione assembleare dopo anni di discussioni, è stata autorizzata dal Comune: il passaggio resta aperto durante il giorno, mentre di notte viene chiuso.

Alla base della scelta ci sono le lamentele dei residenti per la presenza, nelle ore serali, di gruppi di ragazzi che si ritrovavano nell’area creando rumori e disagi, con conseguente perdita di decoro per quello spazio.

Pubblicato il 17 Settembre 2025
