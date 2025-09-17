Varese, arrivano i cancelli al tunnel tra piazza Ragazzi del ’99 e via Carrobbio
Il condominio proprietario ottiene dal Comune l’autorizzazione: passaggio aperto di giorno, chiuso la notte per ragioni di decoro e sicurezza
Nel cuore di Varese, il condominio che possiede il tunnel di collegamento tra il parcheggio di piazza Ragazzi del ’99 e via Carrobbio ha deciso di installare cancelli agli accessi.
La misura, frutto di una decisione assembleare dopo anni di discussioni, è stata autorizzata dal Comune: il passaggio resta aperto durante il giorno, mentre di notte viene chiuso.
Alla base della scelta ci sono le lamentele dei residenti per la presenza, nelle ore serali, di gruppi di ragazzi che si ritrovavano nell’area creando rumori e disagi, con conseguente perdita di decoro per quello spazio.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.