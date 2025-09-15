Varese dice addio alla piscina di via Copelli: riconversione in impianto sportivo indoor

La piscina comunale di via Copelli, storica struttura sportiva di Varese, non sarà più quella di un tempo. La decisione di riconvertire l’impianto in un campo polifunzionale per sport indoor, come il volley e il basket, è stata ufficializzata durante la commissione Sport riunita il 15 settembre a Palazzo Estense.

L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Stefano Malerba, ha confermato che l’idea di demolire la piscina è stata scartata. Al suo posto nascerà un campo che potrà essere utilizzato anche per il calcio a cinque, in una nuova fase per la struttura, che risponde alle esigenze della comunità e alle sfide legate alla sostenibilità economica.

La piscina di via Copelli aveva visto crescere nel tempo le difficoltà legate alla manutenzione, diventando insostenibile dal punto di vista economico e gestionale. L’Ats, dopo un sopralluogo, aveva segnalato che non c’erano più le condizioni per continuare a gestirla.

Il progetto di riconversione si ispira a una proposta presentata dal Politecnico di Milano, che prevede l’abbassamento della pavimentazione per ricavare un campo di gioco. La soluzione consentirà non solo di ridurre i costi legati al riscaldamento e al trattamento dell’acqua, ma anche di ottimizzare le risorse economiche in un’ottica di sostenibilità. Una scelta che permetterà di ridurre i costi di gestione, creando un nuovo polo sportivo e sociale per Varese, come ha spiegato l’assessore Malerba, parlando di una struttura che potrà ospitare diverse attività sportive.

Nel frattempo, il Comune ha annunciato che, per garantire la continuità dell’attività agonistica dei nuotatori, coprirà per due anni le spese di trasferimento degli atleti verso altre piscine, a Ispra e Novara, con un investimento di circa 100mila euro. Questo intervento rappresenta una soluzione temporanea in attesa della realizzazione della nuova piscina nell’ex area Aermacchi, che sarà gestita da un’impresa privata, ma con una convenzione con il Comune.