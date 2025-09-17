Varese News

Gallarate/Malpensa

Varese e Gallarate escluse dalla selezione finale per la Capitale dell’Arte Contemporanea 2027

Le due città del Varesotto avevano presentato ufficialmente la loro candidatura congiunta. Passano la selezioni Alba, Foligno - Spoleto, Pietrasanta e Termoli

cassani galimberti caruso

La candidatura delle città di Varese e Gallarate a Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027 non è andata a buon fine. La Giuria che doveva selezionare fra i progetti ricevuti non ha inserito quello presentato da Varese e Gallarate tra i finalisti della selezione.

Le due città del Varesotto avevano presentato ufficialmente la loro candidatura congiunta a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2027, proponendo un progetto che mirava a valorizzare l’identità culturale del territorio attraverso una rete di istituzioni e spazi significativi. Il progetto aveva anche ricevuto il sostegno delle principali istituzioni regionali e locali, tra cui Regione Lombardia e la Provincia di Varese.

I quattro comuni finalisti

La decisione è arrivata dopo l’ultima riunione della giuria che ha stabilito invece i quattro i progetti finalisti. La giuria, presieduta da Lorenza Baroncelli li ha individuati tra le sei candidature pervenute i comuni di Alba con il dossier “Le fabbriche del vento”; il comune di Foligno in aggregazione con Spoleto, con il dossier “Foligno-Spoleto in Contemporanea”, il comune di Pietrasanta con il dossier “Essere arte. O dell’umanità dell’arte” e infine Termoli con il dossier “Traiettorie contemporanee”.

Il commento die sindaci di Varese e Gallarate

L’annuncio del sindaco di Varese Davide Galimberti e di Gallarate Andrea Cassani si concentra sulla necessità di non disperdere il lavoro fatto con l’auspicio che il lavoro di rete avviato da enti e istituzioni, insieme alle realtà attive in ambito culturale, potrà proseguire in vista di ulteriori opportunità di sviluppo e promozione territoriale.

“Restiamo convinti della qualità e originalità del progetto redatto e dell’autorevolezza dei soggetti coinvolti. Il lavoro di redazione del dossier di candidatura è stato estremamente utile per far emergere la rete del contemporaneo già esistente in provincia di Varese e in Lombardia – sottolineano il sindaco di Varese Davide Galimberti e il sindaco di Gallarate Andrea Cassani – una rete che necessita di una più intensa valorizzazione e promozione. Il nostro impegno, a prescindere da questa opportunità, è quello di proseguire il lavoro di sinergia per valorizzare il patrimonio culturale e artistico presente sui nostri territori”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.