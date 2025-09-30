Varese riattiva la Consulta Giovanile: approvato in consiglio comunale il nuovo regolamento

Il Consiglio Comunale di Varese, nella seduta del 29 settembre 2025, ha approvato le modifiche al regolamento della Consulta Giovanile, passo importante per consentire la riattivazione dell’organismo di partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale della città.

La Consulta vuole essere uno spazio di ascolto, confronto e proposta, in cui ragazze e ragazzi potranno esprimersi su temi centrali come cultura, sport, ambiente, inclusione e innovazione. L’obiettivo è promuovere la cittadinanza attiva e rafforzare il dialogo diretto tra istituzioni e nuove generazioni.

«Con l’approvazione del nuovo regolamento – spiega il delegato alle Politiche Giovanili, Matteo Capriolo – vogliamo restituire protagonismo ai giovani e offrire loro uno strumento concreto di partecipazione. La Consulta tornerà ad essere un vero e proprio laboratorio di idee, capace di trasformare le proposte in iniziative utili alla città, valorizzando i ragazzi come parte attiva della comunità».

Anche il Presidente della Commissione Politiche Giovanili, Luca Battistella, evidenzia: «La riattivazione della Consulta rappresenta un momento importante per consolidare il rapporto tra istituzioni e nuove generazioni. I giovani sono il motore propositivo e innovativo di Varese: grazie a questo strumento potranno sentirsi ascoltati, contribuire con idee concrete e partecipare alla crescita collettiva con la loro energia e creatività. Un ringraziamento particolare va ai Giovani Democratici e al Segretario Ludovico Vassallo, che con il loro impegno e le loro proposte hanno contribuito in modo significativo alle modifiche del regolamento, dimostrando come la partecipazione attiva dei ragazzi sia già oggi una risorsa preziosa per l’intera città».