Varese News

Saronno/Tradate

Venegono Inferiore pensa già al Natale: aperte le iscrizioni per il mercatino degli hobbisti

L'Ufficio cultura del Comune sta già raccogliendo le adesioni per il mercatino in programma il prossimo 30 novembre

Natale generiche

L’Ufficio cultura del Comune di Venegono Inferiore è già al lavoro per organizzare il mercatino di Natale, che quest’anno si svolgerà il 30 novembre lungo la via Mauceri e la piazza delle Associazioni.

Hobbisti ed espositori interessati a partecipare possono iscriversi attraverso il sito del Comune inviando telematicamente il modulo accedendo tramite SPID. In alternativa è possibile scaricarlo ed inviarlo via mail a: comune.venegonoinferiore@pec.regione.lombardia.it oppure consegnarlo all’Ufficio Cultura negli orari di apertura.

Per ulteriori informazioni: 0331 856039/38/35 info@comunevenegonoinferiore.it

di
Pubblicato il 10 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.