Venegono Inferiore pensa già al Natale: aperte le iscrizioni per il mercatino degli hobbisti
L'Ufficio cultura del Comune sta già raccogliendo le adesioni per il mercatino in programma il prossimo 30 novembre
L’Ufficio cultura del Comune di Venegono Inferiore è già al lavoro per organizzare il mercatino di Natale, che quest’anno si svolgerà il 30 novembre lungo la via Mauceri e la piazza delle Associazioni.
Hobbisti ed espositori interessati a partecipare possono iscriversi attraverso il sito del Comune inviando telematicamente il modulo accedendo tramite SPID. In alternativa è possibile scaricarlo ed inviarlo via mail a: comune.venegonoinferiore@pec.regione.lombardia.it oppure consegnarlo all’Ufficio Cultura negli orari di apertura.
Per ulteriori informazioni: 0331 856039/38/35 info@comunevenegonoinferiore.it
