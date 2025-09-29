Jerago con Orago
Verso Milano Cortina 2026: una serata a Jerago con Orago per parlare di Para Ice Hockey
L’appuntamento è per venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21:00, presso la palestra comunale in piazza Don Luigi Mauri
03 Ottobre 2025
Il Comune di Jerago con Orago ospiterà un incontro pubblico dedicato allo sport paralimpico e ai prossimi Giochi Invernali Milano Cortina 2026. L’appuntamento è per venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21:00, presso la palestra comunale in piazza Don Luigi Mauri.
L’evento, parte della rassegna “Una finestra sull’immaginario” promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca di Jerago con Orago, vedrà la partecipazione di due atleti della nazionale italiana di Para Ice Hockey (disciplina un tempo nota come sled hockey): Igor Stella e Alessandro Andreoni, entrambi in forza alla Polha-Varese APD APS.
Gli atleti condivideranno la loro esperienza sportiva in vista delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obiettivo dell’incontro è offrire una testimonianza di impegno, superamento dei limiti e dimostrazione del “possibile”, puntando al benessere e all’arricchimento dell’immaginario della comunità locale.
A dialogare con gli sportivi sarà la Dott.ssa Daniela Mileo, laureata in scienze motorie e presidente dell’Associazione sportiva ASD Giocosport di Jerago con Orago.
- Igor Stella, veterano di Travedona Monate, vanta una lunga carriera agonistica che include la partecipazione alle Paralimpiadi di Vancouver 2010 e Sochi 2014, oltre alla vittoria nei Campionati Europei del 2011.
- Alessandro Andreoni, classe 1997, rappresenta un volto più recente della nazionale, pur avendo già al suo attivo una partecipazione paralimpica. L’atleta spera che i Giochi di Milano-Cortina possano accendere un riflettore mediatico e sociale capace di dare impulso al movimento del para ice hockey in Italia.
L’ingresso all’incontro è libero e gratuito.
