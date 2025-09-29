Varese News

Verso Milano Cortina 2026: una serata a Jerago con Orago per parlare di Para Ice Hockey

L’appuntamento è per venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21:00, presso la palestra comunale in piazza Don Luigi Mauri

alessandro andreoni para ice hockey
Incontri

03 Ottobre 2025

Il Comune di Jerago con Orago ospiterà un incontro pubblico dedicato allo sport paralimpico e ai prossimi Giochi Invernali Milano Cortina 2026. L’appuntamento è per venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21:00, presso la palestra comunale in piazza Don Luigi Mauri.

L’evento, parte della rassegna “Una finestra sull’immaginario” promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca di Jerago con Orago, vedrà la partecipazione di due atleti della nazionale italiana di Para Ice Hockey (disciplina un tempo nota come sled hockey): Igor Stella e Alessandro Andreoni, entrambi in forza alla Polha-Varese APD APS.

Gli atleti condivideranno la loro esperienza sportiva in vista delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obiettivo dell’incontro è offrire una testimonianza di impegno, superamento dei limiti e dimostrazione del “possibile”, puntando al benessere e all’arricchimento dell’immaginario della comunità locale.

A dialogare con gli sportivi sarà la Dott.ssa Daniela Mileo, laureata in scienze motorie e presidente dell’Associazione sportiva ASD Giocosport di Jerago con Orago.

  • Igor Stella, veterano di Travedona Monate, vanta una lunga carriera agonistica che include la partecipazione alle Paralimpiadi di Vancouver 2010 e Sochi 2014, oltre alla vittoria nei Campionati Europei del 2011.
  • Alessandro Andreoni, classe 1997, rappresenta un volto più recente della nazionale, pur avendo già al suo attivo una partecipazione paralimpica. L’atleta spera che i Giochi di Milano-Cortina possano accendere un riflettore mediatico e sociale capace di dare impulso al movimento del para ice hockey in Italia.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito.

29 Settembre 2025
