Viabilità Travedona, Pecoroni: «Sacrificati per aiutare gli altri paesi»
Il consigliere del gruppo di minoranza Agire in Comune commenta l'assemblea organizzata dal Comune per spiegare le modifiche al traffico pesante in centro
Le risposte fornite dall’amministrazione comunale di Travedona Monate e dal presidente della Provincia di Varese Marco Magrini durante l’assemblea del 9 settembre non hanno convinto il capogruppo d’opposizione di Agire in Comune Fabio Pecoroni, che in un comunicato ha ribadito la sua contrarietà alla nuova viabilità sperimentale lungo le vie del centro di Travedona.
Secondo Pecoroni, la nuova viabilità finirebbe per agevolare solamente i Comuni vicini e gli autotrasportatori. «Scaricare il traffico pesante sulle nostre strade – afferma il consigliere – significa sacrificare la sicurezza, la salute e la vivibilità di Travedona Monate per favorire altri Comuni e imprenditori interessati unicamente a ridurre i propri costi. La presenza di sindaci limitrofi favorevoli, assieme al presidente della Provincia lo dimostra: si tratta di un disegno che va contro gli interessi del nostro paese».
Il capogruppo di Agire in Comune ribadisce anche i suoi dubbi sulla scelta dell’orario dell’assemblea. «Convocare un’assemblea così importante alle 18.00 – aggiunge Pecoroni -, limitando la partecipazione popolare, e non ascoltare la voce compatta dei cittadini significa rinnegare il ruolo di chi dovrebbe rappresentare e difendere la propria comunità».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.