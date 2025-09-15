Viabilità Travedona, Pecoroni: «Sacrificati per aiutare gli altri paesi»

Le risposte fornite dall’amministrazione comunale di Travedona Monate e dal presidente della Provincia di Varese Marco Magrini durante l’assemblea del 9 settembre non hanno convinto il capogruppo d’opposizione di Agire in Comune Fabio Pecoroni, che in un comunicato ha ribadito la sua contrarietà alla nuova viabilità sperimentale lungo le vie del centro di Travedona.

Secondo Pecoroni, la nuova viabilità finirebbe per agevolare solamente i Comuni vicini e gli autotrasportatori. «Scaricare il traffico pesante sulle nostre strade – afferma il consigliere – significa sacrificare la sicurezza, la salute e la vivibilità di Travedona Monate per favorire altri Comuni e imprenditori interessati unicamente a ridurre i propri costi. La presenza di sindaci limitrofi favorevoli, assieme al presidente della Provincia lo dimostra: si tratta di un disegno che va contro gli interessi del nostro paese».

Il capogruppo di Agire in Comune ribadisce anche i suoi dubbi sulla scelta dell’orario dell’assemblea. «Convocare un’assemblea così importante alle 18.00 – aggiunge Pecoroni -, limitando la partecipazione popolare, e non ascoltare la voce compatta dei cittadini significa rinnegare il ruolo di chi dovrebbe rappresentare e difendere la propria comunità».