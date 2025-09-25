“Vista e Sport” a Olgiate Olona: prevenzione, gioco e inclusione per la Giornata Internazionale della Vista

Una giornata per gli occhi dei bambini: a Villa Gonzaga prevenzione, gioco e inclusione si fondono in un evento unico. Screening gratuiti, sport inclusivo e consapevolezza visiva per un futuro migliore

In occasione della Giornata Internazionale della Vista, OcchiDeiBimbi, Commissione Difesa Vista ETS e Real Eyes Sport uniscono le forze per un evento speciale che celebra la salute visiva e l’inclusione attraverso lo sport. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre 2025 a Olgiate Olona, con una giornata di attività gratuite dedicate a famiglie e scuole presso il Teatrino di Villa Gonzaga e la pista di atletica locale.

L’iniziativa, intitolata “Vista e Sport”, mira a sottolineare l’importanza della prevenzione fin dalla tenera età e a promuovere lo sport come veicolo di integrazione per i bambini con disabilità visiva.

Prevenzione: screening e consapevolezza

La prevenzione è al centro della giornata. L’associazione Progetto Elisa | OcchiDeiBimbi offrirà uno screening visivo gratuito per tutti i bambini nati nel 2024, su prenotazione. Questi controlli precoci sono fondamentali per identificare tempestivamente disturbi come l’ambliopia (occhio pigro), lo strabismo e i difetti refrattivi, permettendo interventi mirati che favoriscono un corretto sviluppo visivo.

Per i più grandi, l’evento propone un’esperienza di consapevolezza unica. La Commissione Difesa Vista metterà a disposizione dei visori di realtà aumentata (per adulti e ragazzi dagli 11 anni) che simulano le diverse forme di ipovisione. L’obiettivo è far comprendere in modo diretto e immersivo quanto la vista sia cruciale, anche nello sport, e l’importanza di prendersene cura.

Lo sport come strumento di inclusione

La seconda anima dell’evento è l’inclusione, promossa attraverso il gioco e lo sport. Real Eyes Sport e Polisportiva Olonia organizzeranno attività speciali sulla pista di atletica, dove bambini ciechi e ipovedenti scenderanno in campo insieme ai loro coetanei normovedenti.

Queste esperienze, pensate per stimolare valori come la fiducia, l’empatia e la resilienza, vogliono dimostrare che la disabilità visiva può trasformarsi in un’opportunità di crescita e di condivisione. Il messaggio è chiaro: lo sport è per tutti e unisce al di là di ogni barriera.

La giornata si concluderà con una merenda offerta dal Lions Club Olgiate Olona e Innocent Drinks, a simboleggiare l’importanza di uno stile di vita sano per la salute generale, inclusa quella visiva.