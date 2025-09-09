Vivere bene in casa e nel corpo: incontro con il bioarchitetto Bellaria alla biblioteca di Bodio Lomnago

Un approccio innovativo al benessere psico-fisico sarà protagonista venerdì 12 settembre alle ore 21 alla Biblioteca Comunale “Antonio Zanoletti” di Bodio Lomnago. L’incontro, dal titolo “Abitare la tua casa, il tuo corpo”, vedrà la partecipazione del bioarchitetto Luigi Bellaria, esperto di medicina dell’habitat e domoterapia, con una lunga esperienza nella divulgazione di temi legati al benessere e all’equilibrio mente-corpo.

Organizzato dall’Associazione “Amici di Filippo” con il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago, l’appuntamento rientra nella stagione autunnale di eventi culturali promossi sul territorio. La serata è a ingresso libero e si svolgerà nella sede della biblioteca in piazza Don Gandini.

Il tema scelto si basa sull’idea che «la casa e il corpo siano i due spazi in cui possiamo vivere in armonia», come recita anche il sottotitolo dell’omonimo libro scritto da Bellaria. Un testo che, con taglio pratico e accessibile, offre strumenti e riflessioni per ritrovare un equilibrio tra ambiente abitativo e salute interiore.

Chi è Gigi Bellaria

Luigi Bellaria, classe 1956, è architetto e bioarchitetto, istruttore di ginnastica posturale e nordic walking, e divulgatore di lunga data in ambito benessere. Ha collaborato con numerose realtà del territorio, tra cui associazioni attive su Alzheimer, oncologia e salute mentale, oltre a istituzioni scolastiche e università della terza età. Negli anni ha promosso numerose iniziative come “Le Vie del Benessere”, “Sesto Calende Città della Salute” e “La Ginnastica del Sorriso”, con l’intento di diffondere stili di vita consapevoli e sostenibili.