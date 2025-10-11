11 fogli di via dopo il presidio anarchico davanti al carcere di Varese

Il Questore di Varese ha emesso undici provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Varese nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti all’area anarchica.

Sono ritenuti responsabili di aver organizzato un presidio non autorizzato nei pressi della Casa Circondariale di Varese lo scorso 13 settembre, dove si trova in custodia cautelare un loro sodale, accusato di gravi reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica nella città di Messina.

Fuochi d’artificio e striscioni anarchici

Durante il presidio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sono stati accesi fuochi d’artificio e affisso uno striscione con simbologia anarchica. La D.I.G.O.S., intervenuta immediatamente, ha identificato venti persone giunte a Varese da diverse città italiane.

La decisione del Questore

Sulla base dell’attività di analisi e della valutazione della pericolosità sociale effettuata dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha disposto undici fogli di via per i partecipanti ritenuti più pericolosi. Per tutti i venti soggetti identificati, la D.I.G.O.S. ha inoltre trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per valutare eventuali profili di responsabilità penale.