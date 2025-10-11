11 fogli di via dopo il presidio anarchico davanti al carcere di Varese
Il Questore dispone il divieto di ritorno per tre anni a undici partecipanti al presidio non autorizzato organizzato a sostegno di un detenuto; per tutti i venti identificati trasmessi gli atti in Procura
Il Questore di Varese ha emesso undici provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Varese nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti all’area anarchica.
Sono ritenuti responsabili di aver organizzato un presidio non autorizzato nei pressi della Casa Circondariale di Varese lo scorso 13 settembre, dove si trova in custodia cautelare un loro sodale, accusato di gravi reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica nella città di Messina.
Fuochi d’artificio e striscioni anarchici
Durante il presidio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sono stati accesi fuochi d’artificio e affisso uno striscione con simbologia anarchica. La D.I.G.O.S., intervenuta immediatamente, ha identificato venti persone giunte a Varese da diverse città italiane.
La decisione del Questore
Sulla base dell’attività di analisi e della valutazione della pericolosità sociale effettuata dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha disposto undici fogli di via per i partecipanti ritenuti più pericolosi. Per tutti i venti soggetti identificati, la D.I.G.O.S. ha inoltre trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per valutare eventuali profili di responsabilità penale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.