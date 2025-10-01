Varese News

1Caffè onlus e Luca Argentero sostengono il progetto di Caos per la mindfulness alle donne operate al seno

Il popolare attore ha prestato il volto alla richiesta di sostenere la raccolta fondi dell'associazione presieduta da Adele Patrini

Luca Argentero al Teatro di Varese (foto di Roberto Gernetti)

1 Caffè Onlus al fianco di caos e delle donne operate al seno. In occasione dell’ottobre rosa, l’organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale di Torino ha sposato il progetto di donare una percorso di mindfulness guidato da professionisti formati. Sponsor dell’iniziativa è Luca Argentero che ha prestato il suo volto alla campagna promozionale.

Per aderire https://dona.1caffe.org/

Pubblicato il 08 Ottobre 2025
