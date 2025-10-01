1Caffè onlus e Luca Argentero sostengono il progetto di Caos per la mindfulness alle donne operate al seno
Il popolare attore ha prestato il volto alla richiesta di sostenere la raccolta fondi dell'associazione presieduta da Adele Patrini
1 Caffè Onlus al fianco di caos e delle donne operate al seno. In occasione dell’ottobre rosa, l’organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale di Torino ha sposato il progetto di donare una percorso di mindfulness guidato da professionisti formati. Sponsor dell’iniziativa è Luca Argentero che ha prestato il suo volto alla campagna promozionale.
Per aderire https://dona.1caffe.org/
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.