1Caffè onlus e Luca Argentero sostengono il progetto di Caos per la mindfulness alle donne operate al seno

1 Caffè Onlus al fianco di caos e delle donne operate al seno. In occasione dell’ottobre rosa, l’organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale di Torino ha sposato il progetto di donare una percorso di mindfulness guidato da professionisti formati. Sponsor dell’iniziativa è Luca Argentero che ha prestato il suo volto alla campagna promozionale.

Per aderire https://dona.1caffe.org/