2800 studenti racconteranno la pace attraverso la magia di Rodari

Si è costituito a Varese, lo scorso 17 febbraio 2025, il comitato promotore Varese per Rodari, con l’obiettivo di offrire un tributo sentito ad uno dei grandi maestri della letteratura per l’infanzia:

Gianni Rodari, che ha vissuto ed ha insegnato in diversi comuni della provincia di Varese.

Nei prossimi giorni si riunirà la giuria presieduta da Marco Rodari, meglio conosciuto come il Clown Pimpa, per impostare il lavoro di selezione delle opere che saranno presentate dalle scuole.

Lo scorso 15 ottobre si sono chiuse le iscrizioni delle scuole, un risultato straordinario: si sono iscritte 40 scuole, 139 classi per un totale di circa 2800 studenti (l’elenco completo delle scuole è consultabile sul sito: www.vareseperrodari.it ).

Dal 16 ottobre 2025 al 20 dicembre 2025 le ragazze e i ragazzi delle scuole leggeranno, accompagnati dai/dalle loro insegnanti alcuni brani, poesie o filastrocche di Gianni Rodari; dal 12 gennaio al 31 marzo 2026 invece prepareranno i lavori da presentare al premio.

Per la prima edizione, anno scolastico 2025/2026, saranno coinvolte le scuole primarie di primo grado con due categorie:

ALBI ILLUSTRATI – Scuola primaria, classi I, II e III

FIABE, FILASTROCCHE, RACCONTI E GRAPHIC NOVEL – Scuola primaria, classi IV e V

Il tema per questa edizione: LA PACE.

La giuria nominata, dal Comitato promotore (i nominativi sono consultabili sul sito www.vareseperrodari.i ) valuterà i lavori presentati e decreterà i vincitori: 1°, 2° e 3° classificato della prima categoria e 1°, 2° e 3° classificato della seconda categoria

Nei prossimi giorni ci sarà la riunione di insediamento del CLUB AMICI DEL VARESE PREMIO GANNI RODARI che imposterà il lavoro e la promozione delle iniziative di supporto e sostegno del premio. Principalmente momenti di lettura, di spettacolo, di racconti e testimonianze di chi ha conosciuto il maestro sia come scrittore che come uomo e persona impegnata nel sociale e nella vita politica.