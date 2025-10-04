4 Dogs ODV presenta il “Calendario della Mag(IA)” nella nuova sede operativa di Cavaria
Sabato 4 ottobre, l’associazione apre le porte del nuovo spazio concesso dal Comune: un pomeriggio di incontro con i volontari e la presentazione del progetto che unisce oltre 60 cani in un viaggio fotografico attraverso le stagioni.
Sabato 4 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00, l’associazione 4 Dogs ODV accoglierà cittadini e curiosi nella nuova sede concessa dal Comune di Cavaria con Premezzo. Un momento importante che consolida la collaborazione tra l’amministrazione e l’associazione, già protagonista nel 2025 di numerosi eventi dedicati al rapporto tra cani e persone, con l’obiettivo di valorizzare il Parco della Valle del Boia.
Durante l’incontro sarà possibile conoscere da vicino i volontari di 4 Dogs e le attività portate avanti sul territorio. L’occasione sarà anche il momento scelto per svelare la quinta edizione del progetto “Il Calendario della Mag(IA)”, uno dei più seguiti dell’associazione: oltre 60 cani diventano i protagonisti di un originale viaggio fotografico, tra paesaggi suggestivi e le quattro stagioni dell’anno.
L’appuntamento rappresenta non solo un’inaugurazione, ma anche un invito alla comunità a partecipare attivamente alla vita dell’associazione, che da anni lavora per creare occasioni di incontro e benessere condiviso tra persone e amici a quattro zampe.
Per maggiori informazioni contattare il numero 3271949355.
CSV Insubria
Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese
Via L. Brambilla, 15 – Varese
Tel: 0332 237757
Mail: e.pugina@csvlombardia.it
