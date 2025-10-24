Varese News

80 scatti di leggenda: Carlo Meazza racconta la Pallacanestro Varese

Giovedì 30 a Materia una serata speciale per celebrare gli 80 anni della Pallacanestro Varese con le immagini e i racconti del fotografo che ne ha immortalato la storia

Ottant’anni, ottanta fotografie, una sola grande passione: la Pallacanestro Varese. Giovedì 30 ottobre, alle ore 21, Carlo Meazza sarà protagonista dell’incontro “80 scatti di leggenda”, una serata unica che unisce fotografia e memoria per raccontare otto decenni di storia sportiva e umana attraverso l’obiettivo di chi l’ha vissuta da vicino.

Fotografo varesino di lungo corso, Meazza ha seguito la squadra per tutta la vita, testimone silenzioso di partite, vittorie, sconfitte, volti e momenti che hanno costruito la leggenda biancorossa. Nelle sue immagini c’è la storia di una città e di una comunità che si riconosce nel basket, con la stessa intensità con cui si riconosce nei luoghi e nei volti della propria terra.

La serata sarà l’occasione per ripercorrere insieme le emozioni di un’epopea sportiva irripetibile, fatta di scatti che non si limitano a raccontare il gioco, ma restituiscono il battito di un’epoca. Ogni fotografia è un frammento di vita, ogni volto una memoria condivisa.

