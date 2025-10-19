A Bambi Lazzati la Martinella del Broletto: “Ha dato prestigio nazionale e internazionale al nostro territorio”
Alle Ville Ponti, durante la finale del Premio Chiara 2025, la città di Varese ha consegnato la sua massima onorificenza alla direttrice storica del festival. Pubblico e autorità in piedi per un lungo applauso
Un applauso lungo, sentito, con la sala intera in piedi. Così la città di Varese ha salutato Bambi Lazzati, alla quale è stata conferita la Martinella del Broletto, la più alta onorificenza civica. La consegna è avvenuta nella cornice della finale del Premio Chiara 2025, come riconoscimento a chi da 37 anni guida con passione il festival.
Il sindaco Davide Galimberti, insieme all’assessore Enzo La Forgia, ha ricordato che «la Martinella viene consegnata di solito in Comune, ma non poteva esserci occasione più solenne della finale del Premio Chiara». La motivazione ufficiale sottolinea il valore di un impegno costante: Lazzati «ha contribuito a tenere viva la memoria di Piero Chiara, dando prestigio nazionale e internazionale al nostro territorio».
L’applauso ha simbolicamente raggiunto Bambi, assente in sala ma rappresentata dai familiari Mariano, Valentina e Filippo, saliti sul palco per ricevere il premio. «È una grande battaglia combattuta con la famiglia, l’amicizia e la fiducia – ha detto Mariano –. Questo riconoscimento è una nuova carica per continuare». Poi ha aggiunto le parole della stessa Lazzati: «Adesso andiamo avanti».
