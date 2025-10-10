A Besozzo un concerto per la gentilezza: musica e solidarietà a sostegno delle Donne

La serata ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di due enti che operano quotidianamente per la tutela e il supporto delle donne

Besozzo diventa capitale della solidarietà e della gentilezza sabato 18 ottobre 2025 con un grande Concerto di beneficenza interamente dedicato al sostegno delle donne in difficoltà.

L’evento, intitolato “Gentilezza… con le Donne in Azione” e nato da un’idea di Ivan Vecchi , si terrà al Teatro Duse alle ore 20:30. L’iniziativa rientra nel percorso civico sulla “Gentilezza” ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Besozzo, Fan Production, Alex Silipo Production, e le fondamentali associazioni ANDOS Comitato Ispra e Donna Sicura Travedona Monate.

Un Palco per Due Cause Fondamentali

La serata ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di due enti che operano quotidianamente per la tutela e il supporto delle donne. L’organizzazione sottolinea l’uso della musica come “linguaggio universale che può unire e ispirare” per fare la differenza.

Il ricavato del concerto, la cui partecipazione prevede un’offerta minima di 10 euro per l’ingresso, sarà interamente devoluto a: ANDOS Comitato Ispra (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno): che si dedica al sostegno delle donne colpite da tumore al seno, promuovendo al contempo l’importanza della prevenzione. Donna Sicura Travedona Monate: che aiuta le donne vittime di violenza, fornendo supporto completo attraverso accoglienza, assistenza legale, psicologica e l’accompagnamento in un percorso di uscita dalla violenza.

Musica, Emozioni e Testimonianze

La serata al Teatro Duse sarà un momento emozionante e memorabile. Il programma prevede una ricca selezione di brani musicali e performance eseguite da artisti locali e nazionali, con momenti di danza, cabaret e, soprattutto, toccanti testimonianze di donne che hanno attraversato momenti di disagio e disperazione.

L’evento è un invito a tutta la comunità a unirsi per sostenere concretamente le associazioni e contribuire a creare “un mondo più giusto e uguale per tutte”.

L’ingresso è a offerta minima di 10€. Per assicurarsi un posto, è fortemente consigliata la prenotazione: Telefono/WhatsApp: +39 389 903 0589 (Angela) oppure 3398913270 (tramite messaggio con nome, cognome e numero di cellulare).

I biglietti sono disponibili anche presso il Bar la Portaccia.