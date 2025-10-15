A Boarezzo il weekend è all’insegna delle castagne e della natura con la “Castagnata Boarezzese”

Sabato 18 e domenica 19 ottobre torna l’appuntamento autunnale a Boarezzo con escursioni nei boschi delle Prealpi Varesine, stand gastronomici e vin brulé

L’autunno si celebra a pieni polmoni a Boarezzo con la tradizionale “Castagnata Boarezzese”, in programma per il weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre. L’evento, che si terrà presso la sede dell’associazione in Piazza Salvadori 1, promette due giorni tra sapori tradizionali, natura e divertimento, garantiti anche in caso di maltempo.

Sabato 18 ottobre: Passeggiata naturalistica e stand gastronomico

La festa prende il via sabato pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, con una suggestiva passeggiata attraverso i boschi di Boarezzo. L’escursione sarà un’occasione per scoprire la flora e la fauna delle Prealpi Varesine, imparando a riconoscere mammiferi, uccelli, rettili e insetti, e rispondendo a curiose domande sulla natura.

Per chi preferisce un approccio più “gustoso”, lo stand gastronomico sarà attivo fin dall’inizio dell’evento. L’organizzazione assicura che in caso di maltempo la passeggiata si svolgerà comunque: “K-Way e si va!”.

Domenica 19 ottobre: Castagne, Vin Brulé e specialità locali

La Castagnata entra nel vivo domenica 19 ottobre, con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 12:00.

Il menù proposto per il pranzo e il pomeriggio è all’insegna della tradizione e della sostanza, includendo: Panini, patatine, tomini, polenta e spezzatino, polenta e zola

Il momento clou del pomeriggio, dopo pranzo, sarà l’arrivo delle immancabili castagne accompagnate dal tradizionale Vin brulé, bevande perfette per scaldare i visitatori.

Gli organizzatori assicurano la presenza anche in caso di maltempo: “Vi aspettiamo anche in caso di maltempo!”.

L’evento si svolge presso la sede dell’associazione in Piazza Salvadori 1, Boarezzo.