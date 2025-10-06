A Brissago Valtravaglia si ricordano i martiri della Gera
Martedì 7 ottobre, al cimitero di Brissago, la cerimonia in memoria dei cinque partigiani fucilati nel 1944
Anche quest’anno, il 7 ottobre, Brissago Valtravaglia renderà omaggio ai martiri della Gera, i cinque giovani partigiani fucilati dai nazifascisti nel 1944.
La cerimonia commemorativa si terrà martedì alle ore 10.00 al cimitero di Brissago, alla presenza dei Comuni di Brissago Valtravaglia, Mesenzana e Grantola e dell’ANPI Luino. Saranno ricordati Giampiero Albertoli, Luigi Perazzoli, Sergio Lozio, Flavio Fornara e Dante Girani, combattenti per la libertà.
In caso di maltempo la commemorazione verrà rinviata a mercoledì 8 ottobre, alla stessa ora.
