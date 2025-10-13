Varese News

Italia/Mondo

A Bruxelles si apre la Settimana delle Regioni e delle Città: l’Europa ridisegna la coesione dal basso

Per tre giorni Bruxelles ospita centinaia di incontri su come si progetta e si spende la politica di coesione, cioè i fondi UE che finanziano infrastrutture locali, innovazione, transizione verde e servizi essenziali

Generico 13 Oct 2025

L’apertura a Bruxelles della Settimana europea delle Regioni e delle Città ha segnato l’avvio del confronto politico annuale più importante sul modo in cui l’Unione investe nei territori, con regioni e città al centro del dibattito “Shaping tomorrow, together” nell’emiciclo del Parlamento europeo (Foto: European Union / Octavian Carare).

La presidente del Comitato delle Regioni, Kata Tüttő, ha presentato il rapporto sullo “Stato delle Regioni e delle Città nell’UE”, introducendo un dialogo a più voci con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il vicepresidente esecutivo della Commissione per Coesione e Riforme Raffaele Fitto.

Cos’è e perché conta

La Settimana è un evento annuale organizzato dalla Commissione europea (politica regionale) e dal Comitato delle Regioni: per tre giorni Bruxelles ospita centinaia di incontri su come si progetta e si spende la politica di coesione, cioè i fondi UE che finanziano infrastrutture locali, innovazione, transizione verde e servizi essenziali. L’edizione 2025 arriva mentre si apre il cantiere del prossimo bilancio pluriennale dell’UE, rendendo decisivo il confronto su priorità, regole e governance degli investimenti nei territori.

I temi dell’edizione

Il motto “Shaping tomorrow, together” incornicia tre assi: coesione e crescita per il futuro; il diritto di restare nei propri territori; le città come motori del domani, tra clima, digitale, mobilità e inclusione. L’obiettivo è tradurre queste priorità in pratiche concrete di programmazione e gestione dei fondi, con sessioni che valorizzano esempi replicabili da città e regioni.

Generico 13 Oct 2025
European Union / Octavian Carare

L’apertura nell’emiciclo

Nell’emiciclo del Parlamento europeo si è tenuta la sessione inaugurale con Metsola, Fitto e Tüttő, a segnare la rilevanza istituzionale del passaggio: qui si impostano le linee guida del dibattito sulla coesione per il prossimo ciclo di spesa. Collegata all’avvio, la presentazione del rapporto “State of Regions and Cities” sintetizza trend, divari e richieste dei territori per una coesione più vicina a chi attua i progetti.

Generico 13 Oct 2025
European Union / Vincent Duterme

Cosa chiede il rapporto

Il messaggio politico è chiaro: una coesione forte e decentrata che responsabilizzi regioni e città nella programmazione e nelle decisioni, evitando recentralizzazioni che indeboliscono risultati e fiducia. Tra le proposte discusse dalle reti urbane: partenariati più vincolanti, capitoli urbani dedicati nei piani nazionali e quote minime per investimenti nelle città, insieme a una reale semplificazione delle procedure.

Numeri e partecipazione

La 23a edizione si svolge dal 13 al 15 ottobre 2025, con oltre 200 eventi tra dibattiti, workshop, premi e networking dedicati a progetti e strategie locali in tutta Europa. L’agenda include momenti di alto profilo (cerimonia di apertura, premi REGIOSTARS, incontri alleanze per la coesione) e un programma media rivolto ai giornalisti per approfondimenti e visite.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.