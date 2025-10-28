A Busto Arsizio continuano gli incontri con gli autori: arrivano Catena Fiorello e Daniel Lumera

Anche se la rassegna “Autunno tra le righe” si è ufficialmente conclusa, la Biblioteca comunale di Busto Arsizio non si ferma: in collaborazione con le librerie cittadine, propone due nuovi appuntamenti con autori di spicco del panorama letterario nazionale.

Mercoledì 5 novembre – Catena Fiorello Galeano presenta “Vita e peccati di Maria Sentimento”

ore 18.30 – Sala Monaco della Biblioteca

L’amata scrittrice e autrice televisiva Catena Fiorello Galeano torna con un romanzo ambientato nella Sicilia di fine anni Cinquanta.

Protagonista è Maria Sentimento, donna libera, orgogliosa e fuori dal comune, che affronta la vita da vedova con quattro figli, tra giudizi, sacrifici e un amore materno viscerale. Sullo sfondo, una Taormina scintillante abitata da divi del cinema e artisti in cerca d’ispirazione.

Un racconto forte e intenso che tocca identità femminile, contraddizioni del Sud e amore assoluto.

Martedì 11 novembre – Prima assoluta del nuovo libro di Daniel Lumera

ore 18.00 – Sala Tramogge, Molini Marzoli

In anteprima nazionale, Daniel Lumera presenta “Scegli la tua vita. Vocazione, significato, talento: come trovarli dentro di sé”, un saggio profondo e ispirazionale.

Biologo naturalista, docente ed esperto di meditazione e qualità della vita, Lumera è anche fondatore dell’International Kindness Movement.

Nel libro, guida i lettori a riconnettersi con la propria voce interiore, ritrovare la vocazione e scegliere consapevolmente la vita più autentica.

Conduce gli incontri: Consuelo Sozzi

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Per informazioni: 0331 390381

biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it