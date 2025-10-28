Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

A Busto Arsizio continuano gli incontri con gli autori: arrivano Catena Fiorello e Daniel Lumera

Dopo “Autunno tra le righe”, la Biblioteca comunale propone due nuovi appuntamenti con nomi di rilievo nazionale

ba book 2022 biblioteca busto arsizio

Anche se la rassegna “Autunno tra le righe” si è ufficialmente conclusa, la Biblioteca comunale di Busto Arsizio non si ferma: in collaborazione con le librerie cittadine, propone due nuovi appuntamenti con autori di spicco del panorama letterario nazionale.

Mercoledì 5 novembre – Catena Fiorello Galeano presenta “Vita e peccati di Maria Sentimento”

ore 18.30 – Sala Monaco della Biblioteca
L’amata scrittrice e autrice televisiva Catena Fiorello Galeano torna con un romanzo ambientato nella Sicilia di fine anni Cinquanta.
Protagonista è Maria Sentimento, donna libera, orgogliosa e fuori dal comune, che affronta la vita da vedova con quattro figli, tra giudizi, sacrifici e un amore materno viscerale. Sullo sfondo, una Taormina scintillante abitata da divi del cinema e artisti in cerca d’ispirazione.
Un racconto forte e intenso che tocca identità femminile, contraddizioni del Sud e amore assoluto.

Martedì 11 novembre – Prima assoluta del nuovo libro di Daniel Lumera

ore 18.00 – Sala Tramogge, Molini Marzoli
In anteprima nazionale, Daniel Lumera presenta “Scegli la tua vita. Vocazione, significato, talento: come trovarli dentro di sé”, un saggio profondo e ispirazionale.
Biologo naturalista, docente ed esperto di meditazione e qualità della vita, Lumera è anche fondatore dell’International Kindness Movement.
Nel libro, guida i lettori a riconnettersi con la propria voce interiore, ritrovare la vocazione e scegliere consapevolmente la vita più autentica.

Conduce gli incontri: Consuelo Sozzi

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: 0331 390381
biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.