A Busto Arsizio continuano gli incontri con gli autori: arrivano Catena Fiorello e Daniel Lumera
Dopo “Autunno tra le righe”, la Biblioteca comunale propone due nuovi appuntamenti con nomi di rilievo nazionale
Anche se la rassegna “Autunno tra le righe” si è ufficialmente conclusa, la Biblioteca comunale di Busto Arsizio non si ferma: in collaborazione con le librerie cittadine, propone due nuovi appuntamenti con autori di spicco del panorama letterario nazionale.
Mercoledì 5 novembre – Catena Fiorello Galeano presenta “Vita e peccati di Maria Sentimento”
ore 18.30 – Sala Monaco della Biblioteca
L’amata scrittrice e autrice televisiva Catena Fiorello Galeano torna con un romanzo ambientato nella Sicilia di fine anni Cinquanta.
Protagonista è Maria Sentimento, donna libera, orgogliosa e fuori dal comune, che affronta la vita da vedova con quattro figli, tra giudizi, sacrifici e un amore materno viscerale. Sullo sfondo, una Taormina scintillante abitata da divi del cinema e artisti in cerca d’ispirazione.
Un racconto forte e intenso che tocca identità femminile, contraddizioni del Sud e amore assoluto.
Martedì 11 novembre – Prima assoluta del nuovo libro di Daniel Lumera
ore 18.00 – Sala Tramogge, Molini Marzoli
In anteprima nazionale, Daniel Lumera presenta “Scegli la tua vita. Vocazione, significato, talento: come trovarli dentro di sé”, un saggio profondo e ispirazionale.
Biologo naturalista, docente ed esperto di meditazione e qualità della vita, Lumera è anche fondatore dell’International Kindness Movement.
Nel libro, guida i lettori a riconnettersi con la propria voce interiore, ritrovare la vocazione e scegliere consapevolmente la vita più autentica.
Conduce gli incontri: Consuelo Sozzi
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per informazioni: 0331 390381
biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it
