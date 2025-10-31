A Busto Arsizio il verde si cura insieme: tornano le passeggiate ecologiche con scuole, giovani e volontari
L’amministrazione comunale lancia nuovi appuntamenti nell’ambito dell’Agenda del Verde Pulito, in collaborazione con scuole, associazioni e realtà del territorio
Continuano gli appuntamenti dedicati alla pulizia degli spazi verdi cittadini, promossi dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio in collaborazione con associazioni e realtà cittadine.
Lunedì 3 novembre alle 16 (ritrovo alle 15.00 allo Spazio Fili Urbani ai Molini Marzoli) Fili Urbani Informagiovani e Plastic Free organizzano una passeggiata ecologica nella zona di viale Sardegna, a pochi passi dai Molini Marzoli.
Si tratta del primo appuntamento del “Do it!”, il laboratorio di volontariato promosso da Fili Urbani nella sua articolazione più giovane.
Iscrizioni sulla pagina @filiurbani_informagiovani.
Mercoledì 5 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, sarà la volta di una nuova camminata con pulizia di alcune aree verdi della città.
L’evento vedrà protagonisti gli ospiti e gli educatori dei Centri Socio Educativi di Solidarietà e Servizi che si affiancheranno ai dipendenti di Mc Donald’s, promotrice dell’iniziativa nazionale di riqualificazione urbana che fa tappa anche nella nostra città.
“Queste iniziative ben si inseriscono nell’ambito dell’Agenda del Verde Pulito – sottolinea il consigliere con delega al Verde Orazio Tallarida -. Ringraziamo tutti i volontari che contribuiranno con il loro gesto e il loro impegno a migliorare l’ambiente, sia togliendo i rifiuti impropriamente abbandonati, sia ricordando che il verde è un bene di tutti e va
sempre rispettato”.
