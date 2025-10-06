A Busto Arsizio un pomeriggio “contro la guerra e il genocidio del popolo palestinese”

Contro la guerra e il genocidio del popolo palestinese. Domenica 12 ottobre, in via Don Davide Albertario 10 a Busto Arsizio, l’Assemblea Popolare di Busto Arsizio organizza una serie di incontri, spettacoli e momenti di solidarietà.

Il programma prende il via alle 15.00 con un incontro con Patrizia Cecconi, sociologa e scrittrice, testimone della vita nella Striscia di Gaza, e Ugo Giannangeli, membro dei GAP – Giuristi Avvocati per la Palestina, attivista per i diritti del popolo palestinese. Alle 17.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Sul fronte occidentale” del gruppo I Guerrisi di Bologna e alle 19.00, un aperitivo vegano per la raccolta fondi in aiuto a Gaza.