A Busto il murale dell’inclusione sfregiato dalla scritta Remigrazione: “Non risponderemo con odio, ma con ancora più colore”

Un murale nato per raccontare l’inclusione, la libertà e la bellezza condivisa, finisce deturpato con una scritta d’odio.

L’opera, realizzata lo scorso 7 settembre a Busto Arsizio, era frutto del lavoro dei bambini, dei ragazzi e dei volontari dell’associazione “Liberi di crescere”, insieme a un artista internazionale che aveva offerto gratuitamente la propria opera.

A distanza di poche settimane, la parete è stata trovata vandalizzata: sopra i volti e i colori che raccontavano accoglienza e amicizia, qualcuno ha tracciato in nero la parola “remigrazione”.

L’associazione, impegnata da anni a promuovere la partecipazione dei giovani e l’inclusione attraverso sport, creatività e libertà d’espressione, ha denunciato l’accaduto sui social con un lungo post, dal tono commosso ma determinato.