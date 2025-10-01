A Cairate gli artisti in movimento presentano l’evento artistico “Tra misticismo e universo”

Il collettivo Artisti in Movimento presenta l’evento d’arte “Misticismo e Universo” a cura di Carla Tocchetti – #curatriceviaggiante, che sarà inaugurato sabato 18 ottobre alle ore 15.00 presso il Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate, Piazza Giardino delle Badesse.

«Venti artisti e sei danzatrici intrecciano linguaggi e sensibilità, dando vita a un’esperienza che unisce arti visive e movimento, frutto di sei mesi di incontri e confronto creativo. Il progetto si dispiega nelle antiche sale del Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate, trasformando lo spazio in un viaggio immersivo tra misticismo e universo. Un vernissage molto particolare, impreziosito da una installazione viva, la performance “Senza confini” delle danzatrici “Moving Images” dirette da Ann Veronica Turnbull, che conferisce respiro, ritmo e corpo, all’arte visuale e plastica, integrando un’opera corale che esplora i confini della conoscenza e della nostra stessa esistenza» sottolinea la curatrice Carla Tocchetti.

L’ensemble Artisti in Movimento ha consolidato negli anni un folto gruppo di artisti: Alida Bardelli, Anna M. Drozd, Anna Nacca, Attilio Vanoli, Carlos Fiestas, Cristina Taiana, Daniela E. Meda “Deda”, Daniele Tamborini, Fabrizio Menotti “Dodo”, Gabriele Piccardi, Gianmaria Viviani “Jan”, Giovanna Mingoia, Giovanni Cantamessa “Giangi”, Giuseppe Musso, Irene Das Neves, Ljuba Zamarin, Luana Premoli, Maria Milione, Sabina Benetti, An?siA.

La mostra sarà aperta al pubblico nelle seguenti date e orari:

 18 e 19 ottobre

 25 e 26 ottobre

 1 e 2 novembre 2025

dalle 14.00 alle 17.00.

Inoltre, sabato 25 e domenica 26 ottobre alle ore 15.30, Fabrizio Mirabelli presenterà il suo libro “I Longobardi II – il Regno in Italia” (Casa Editrice Etabeta).

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Cairate, in collaborazione con Pro Loco Cairate.