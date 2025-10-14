A Cairate si parla di fibromialgia: una mattinata di confronto tra medici, pazienti e volontari

Sabato 18 ottobre all’Auditorium di Cairate una conferenza aperta a tutti per approfondire cause, diagnosi, cure e supporto psicologico legati alla sindrome fibromialgica. Ingresso libero.

Un’occasione per capire meglio la fibromialgia e fare rete tra pazienti, medici e territorio. È questo lo spirito della conferenza “Parliamo di fibromialgia” organizzata dalla sezione Insubria dell’AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), in programma dalle 9.30 alle 13.00 presso l’Auditorium di Cairate, in Piazza Libertà 10. L’incontro è realizzato con il patrocinio del Comune di Cairate .

Una sindrome ancora poco compresa

La fibromialgia è una patologia cronica complessa, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso, stanchezza persistente, disturbi del sonno e della concentrazione, spesso accompagnati da ansia e depressione. Ancora oggi poco compresa, non ha cause certe né esami diagnostici specifici, e per questo spesso non viene riconosciuta tempestivamente.

Dal 2022, la Regione Lombardia ha ufficialmente inserito la fibromialgia tra le patologie riconosciute, permettendo ai pazienti con diagnosi certificata di accedere a prestazioni sanitarie gratuite attraverso uno specifico codice di esenzione (D99). Un passo importante per il riconoscimento dei diritti delle persone che convivono con questa sindrome invisibile.

Il programma della conferenza

L’incontro sarà introdotto da Maria Guastafierro, referente pazienti della sezione Insubria di AISF, e da Silvia Gandola, volontaria dell’associazione.

A seguire, interverranno medici e professionisti esperti in diversi ambiti legati alla fibromialgia:

Ore 9.35 – Fibromialgia tra sintomi e diagnosi con il dott. A. Batticciotto, reumatologo, referente medico AISF Lombardia 1 – Milano Lodi

Ore 10.15 – L’ozonoterapia nel trattamento della fibromialgia con la dott.ssa A. Puggelli, medico anestesista rianimatore

Ore 10.50 – Fibromialgia: quale alimentazione? con la dott.ssa S. Bartolaccini, biologa nutrizionista

Ore 11.25 – L’importanza del supporto psicologico del malato con la dott.ssa M. Di Virgilio, psicologa, responsabile del gruppo di supporto psicologico di Travedona Monate

Ore 11.55 – Facciamo rete a cura di S. Cestarollo, volontaria AISF Insubria

Ore 12.20 – Domande del pubblico, conclusioni e saluti

L’iniziativa vuole offrire informazione scientifica accessibile, testimonianze e strumenti pratici per affrontare la fibromialgia, ma anche favorire il dialogo tra professionisti e cittadini, promuovendo la consapevolezza e la solidarietà sul territorio. Un’opportunità preziosa per chi vive con la fibromialgia, per familiari, operatori sanitari e chiunque voglia saperne di più.