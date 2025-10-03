A Cantello il 1° Seminario Sintab sulla tutela della biodiversità

Si è tenuto con successo il primo di tre seminari del progetto Sintab, incentrato sulla Tutela della Biodiversità e la Gestione delle Specie Invasive. L’evento, tenutosi il 1° ottobre, ha richiamato un vasto pubblico di amministratori locali, tecnici ambientali e volontari, in particolare le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), che operano quotidianamente nelle aree protette.

Il seminario si è configurato come un fondamentale momento di confronto transfrontaliero tra istituzioni svizzere e italiane, uniti dall’obiettivo comune di salvaguardare il prezioso territorio.

Al centro del dibattito, le problematiche ambientali legate all’espansione delle specie invasive. Tra le specie animali sono stati citati lo scoiattolo grigio e le tartarughe dalle guance rosse, mentre tra quelle vegetali si è parlato in particolare di Ailanto e del Poligono del Giappone, evidenziando come molte altre specie minaccino attivamente la biodiversità locale.

L’incontro si è svolto nella splendida sala consiliare, con il sindaco Gunnar Vincenzi che ha fatto gli onori di casa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente del Parco Pineta per i saluti iniziali e a Fabio Binelli, responsabile del Dipartimento Ambiente di ANCI Lombardia, per aver moderato con professionalità gli interventi.

Il dialogo costruttivo sul tema è destinato a proseguire con i prossimi appuntamenti del progetto Sintab, attesi nel 2026 e 2027.

