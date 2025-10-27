Varese News

A Cassano Valcuvia per scoprire la Linea Cadorna, “storie di uomini e di pietre”

Domenica 2 novembre secondo appuntamento con le passeggiate per famiglie alla scoperta delle Valli del Verbano con meta il paesino della Valcuvia carico di storia

La passeggiata didattica alla Linea Cadorna
Turismo, Gite ed Escursioni

02 Novembre 2025

Grandi e piccini potranno divertirsi scoprendo tracce della storia geologica del territorio e camminando sul sentiero storico della Linea Cadorna Frontiera Nord. L’esperienza – in collaborazione con il gruppo Volontario Antincendio di Cassano Valcuvia – sarà anche occasione per conoscere la sezione naturalistica del Centro Documentale, osservare i vari tipi di rocce e costruire un “segna ere geologiche”, oltre ad ammirare il piccolo borgo di Cassano.
Accompagnati da un geologo, i partecipanti potranno quindi scoprire sul campo le caratteristiche geologiche della Valcuvia e le particolarità del monte S. Martino, sui cui versanti, oltre cent’anni fa, è stata costruita la linea difensiva “Frontiera Nord”, più nota come Linea Cadorna. 
Si camminerà nelle trincee addentrandosi nelle gallerie sotterranee, ammirando i fenomeni legati alla formazione della montagna e alla sua modellazione, fra cui il carsismo.
Gli spazi sotterranei sono ampi e ventilati, quindi adatti anche a chi teme di soffrire di claustrofobia. Le attività didattiche sono particolarmente consigliate ai bambini e ai ragazzi, ma sono come di consueto aperte a tutti.
Ritrovo h. 15.00 al parcheggio di via IV Novembre. Raccomandato l’uso di calzature adeguate.
POSTI LIMITATI: iscrizioni entro venerdì 31 ottobre. Il link del form da compilare per partecipare alla passeggiata è il seguente: https://forms.gle/nYNKRT9R6mGyWaTa9
27 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
Galleria fotografica

