A Cogliate il viaggio di Marco Polo diventa musica: racconto e banda in scena in Sala Cattaneo

Domenica 26 ottobre alle 16 lo spettacolo musicale “Marco Polo”, un racconto per narratore e banda scritto da Antonio Rossi e interpretato dal Corpo musicale Giuseppe Verdi di Cogliate, con la direzione del M° Gian Carlo Ghinzani

Un pomeriggio di musica e narrazione per viaggiare sulle rotte di uno dei più celebri esploratori della storia. Domenica 26 ottobre alle ore 16, la Sala Cattaneo di via Trento a Cogliate ospiterà lo spettacolo musicale “Marco Polo”, un racconto per narratore e banda scritto da Antonio Rossi e interpretato dal Corpo musicale Giuseppe Verdi di Cogliate, con la direzione del M° Gian Carlo Ghinzani.

Marco Polo è un’opera che unisce narrazione e musica dal vivo, pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio immaginifico ispirato alla figura del grande esploratore veneziano. Il testo di Antonio Rossi si intreccia con le partiture eseguite dalla banda, dando vita a un racconto musicale coinvolgente, adatto a tutte le età

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Cogliate e l’ingresso è gratuito.