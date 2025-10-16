A Daverio premiati i giovani talenti della grafica: l’industria del Varesotto punta sulla formazione
All’Enaip di Varese e alla Fondazione Daimon di Saronno un contributo di oltre 6.000 euro dall’Ente Provinciale per l’Istruzione Professionale Grafica. Cerimonia alla Goglio Spa, leader mondiale del packaging flessibile
L’Ente Provinciale per l’Istruzione professionale grafica, cartotecnica e trasformatrice di Varese ha premiato gli allievi dell’Enaip di Varese e della Fondazione Daimon di Saronno con un contributo complessivo di oltre 6.000 euro, assegnato durante una cerimonia ospitata alla Goglio spa di Daverio.
Il riconoscimento comprende due licenze del software Sinapse Print Simulator, utilizzato nella formazione professionale sulla stampa offset e rotocalco, oltre al finanziamento di un corso specialistico per due docenti presso la Scuola Arti Grafiche di Como, uno per ciascun istituto scolastico.
Il settore grafico-cartotecnico nella provincia di Varese rappresenta una componente significativa dell’economia locale: il comparto della carta e della stampa conta circa 330 unità locali e oltre 3.200 addetti, mentre all’interno di Confindustria Varese il gruppo “Cartarie, Editoriali e Poligrafiche” riunisce 36 imprese per 2.292 addetti. Nel primo semestre 2025, l’export provinciale del settore ha raggiunto quota 158 milioni di euro.
DUE APRIPISTA
Il contributo nasce dal lavoro di due studentesse vincitrici della borsa di studio 2024/2025: Angelica Bovi della Fondazione Daimon e Alessia Paccagni di Enaip Varese. Le allieve si sono distinte nel concorso dedicato alla memoria dell’architetto Giuseppe Meana, storico titolare di Pusterla 1880 spa, realizzando un opuscolo promozionale dell’Ente Provinciale. «Originalità e accuratezza tecnica hanno contraddistinto questo lavoro», ha commentato il presidente Roberto Salmini, esprimendo gratitudine verso scuole, studenti e Goglio Spa per il sostegno all’iniziativa.
IL NUOVO BANDO
La cerimonia ha segnato anche l’avvio del bando per le borse di studio 2025/2026, destinate agli studenti delle classi terze di Enaip Varese e delle quarte della Fondazione Daimon. Dopo la premiazione, i giovani sono stati accompagnati in una visita guidata nello stabilimento Goglio di Daverio, realtà fondata nel 1850 e oggi tra i principali player mondiali nel packaging flessibile, con 2.210 dipendenti e un valore di produzione 2024 pari a 470 milioni di euro.
Dal 1998 l’Ente Provinciale ha erogato oltre 200 mila euro per sostenere la formazione grafica, collaborando con scuole e realtà del territorio. Un impegno confermato anche dai membri dell’Ente, tra cui rappresentanti di aziende e sigle sindacali del settore, uniti nella valorizzazione dei giovani professionisti di domani.
