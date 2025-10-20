Varese News

A Gallarate il Kiwanis Club celebra il Passaggio della Campana: Graziano Idini nuovo presidente

Consegnato al Club un riconoscimento del Past Governatore Nazionale Stefano Farese per l’eccellenza dei progetti realizzati durante l’ultimo biennio

Kiwanis gallarate passaggio consegne

Si è svolta presso l’Istituto Falcone di Gallarate la cerimonia del passaggio della Campana del Kiwanis Club Gallarate O.D.V., momento simbolico che segna il rinnovo delle cariche associative.

Alla presenza del Luogotenente Governatore Marco Milan, la presidente uscente Maria Pia Ferrari ha concluso il suo mandato, cedendo il testimone a Graziano Idini, che guiderà il Club nel biennio 2025-2027.

Nel corso dell’evento, il Luogotenente ha consegnato al Club un riconoscimento del Past Governatore Nazionale Stefano Farese per l’eccellenza dei progetti realizzati durante l’ultimo biennio, in particolare quelli dedicati ai bambini e ai giovani.

Il nuovo presidente Idini ha ricevuto inoltre due incarichi di rilievo: la Presidenza del Comitato Comunicazione e Brand Building della Divisione 17 Lombardia–Piemonte Sud e la nomina a Consigliere nel Comitato Nazionale del Terzo Settore.

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale rintocco della campana, simbolo di un nuovo inizio per il club. Soci e ospiti hanno poi condiviso un momento conviviale presso il ristorante “Saperi e Sapori”, gestito dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Falcone, confermando l’impegno del Kiwanis nel promuovere e valorizzare i giovani del territorio.

Kiwanis gallarate passaggio consegne

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
