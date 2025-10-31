Varese News

A Gallarate una ragazzina di 12 anni è stata investita nel quartiere Ronchi

La Polizia Locale di Gallarate è intervenuta per ricostruire l’accaduto e regolare il traffico nella zona durante i soccorsi

incidente gallarate

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, nel quartiere Ronchi di Gallarate, dove una bambina di 12 anni è stata investita da un’auto in via Lega Padre Igino. L’allarme è scattato alle ore 15, quando è stata segnalata la presenza di una persona ferita a terra.

L’incidente è avvenuto In corrispondenza delle strisce pedonali nel tratto centrale del viale, appena prima dell’incrocio di Largo Prinetti Castelletti e della discesa verso il centro città.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, con un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, con classificazione codice giallo. L’intervento è tuttora in corso e al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni della giovane.

A gestire i rilievi dell’incidente sono gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, chiamati a ricostruire la dinamica dell’investimento. La via, situata nel cuore del quartiere Ronchi, è stata temporaneamente presidiata per consentire le operazioni di soccorso.

in un altro tratto della stessa via si era verificato un altro investimento non appena due settimane fa.

Pubblicato il 31 Ottobre 2025
