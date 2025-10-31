A Gallarate una ragazzina di 12 anni è stata investita nel quartiere Ronchi
La Polizia Locale di Gallarate è intervenuta per ricostruire l’accaduto e regolare il traffico nella zona durante i soccorsi
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, nel quartiere Ronchi di Gallarate, dove una bambina di 12 anni è stata investita da un’auto in via Lega Padre Igino. L’allarme è scattato alle ore 15, quando è stata segnalata la presenza di una persona ferita a terra.
L’incidente è avvenuto In corrispondenza delle strisce pedonali nel tratto centrale del viale, appena prima dell’incrocio di Largo Prinetti Castelletti e della discesa verso il centro città.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, con un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, con classificazione codice giallo. L’intervento è tuttora in corso e al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni della giovane.
A gestire i rilievi dell’incidente sono gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, chiamati a ricostruire la dinamica dell’investimento. La via, situata nel cuore del quartiere Ronchi, è stata temporaneamente presidiata per consentire le operazioni di soccorso.
in un altro tratto della stessa via si era verificato un altro investimento non appena due settimane fa.
