A Galliate Lombardo uno spettacolo teatrale per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne

Il Comune di Galliate Lombardo, in collaborazione con Four Music School – Scuola di Musica di Borgomanero, propone domenica 9 novembre alle ore 18 lo spettacolo “DONNAE, nodi, nidi e doni”, un progetto potente, intenso e toccante che affronta con coraggio il tema della violenza sulle donne.

Scritto e diretto da Sonia Spinello (musicista, cantante, direttrice e docente di canto e coro della Four Music School), lo spettacolo sarà interamente al femminile e vedrà undici artiste sul palco: musiciste, danzatrici, attrici e cantanti. Un viaggio artistico che intreccia musica, teatro, danza e recitazione con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e rafforzare la lotta contro le varie forme di violenza di genere.

Lo spettacolo si terrà domenica 9 novembre 2025 alle 18 presso il Salone dell’Oratorio di Galliate Lombardo (accesso da Via Rimembranze, Galliate Lombardo).

Parcheggi disponibili nelle vicinanze: via Rimembranze, via San Lorenzo e via Belvedere.



L’ingresso è libero con offerta: l’intero ricavato sarà interamente devoluto a Donna Sicura, organizzazione di volontariato attiva sul territorio della provincia di Varese – con sedi a Travedona Monate, Sesto Calende e Luino – impegnata nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno alle vittime.

DONNAE, NODI, NIDI E DONI è un progetto artistico che invita a denunciare, riflettere e contribuire a cambiare le dinamiche della violenza di genere. In un contesto di arte, comunità e solidarietà, l’evento vuole mobilitare cittadini e reti di supporto, devolvendo l’intero ricavato alle iniziative di prevenzione e sostegno alle vittime di violenza.

Per informazioni: 351 528 0248.