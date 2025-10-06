A Gavirate una serata per rivivere la storia dei varesini che presero parte al tragico viaggio del Titanic

Un viaggio tra i ricordi, le immagini e le testimonianze originali di chi, dalla provincia di Varese, fu coinvolto nella tragedia del Titanic. È quanto propone la serata in programma venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 21.00 nella Sala Consiliare di via De Ambrosis 11 a Gavirate, con il racconto a cura dell’appassionato divulgatore Claudio Bossi.

La conferenza, promossa dal Gruppo Cultura Gavirate con il patrocinio del Comune, ripercorre le vicende dei passeggeri italiani – e in particolare dei varesini – che presero parte al primo e ultimo viaggio del famoso transatlantico affondato nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912.

A guidare il pubblico tra storie personali e documenti d’epoca sarà Claudio Bossi, riconosciuto esperto internazionale della vicenda del Titanic. Storico e divulgatore, Bossi ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e ottenuto diversi riconoscimenti per il suo impegno nella ricerca e nella divulgazione storica.

Le vite spezzate di chi cercava il futuro oltreoceano

L’incontro offrirà uno sguardo approfondito sulle storie dei passeggeri varesini che avevano imbarcato sogni, speranze e famiglie sul “gigante dei mari”. Un racconto che unisce la grande storia a quella quotidiana, tra emozioni, fotografie e materiali originali, per restituire voce a chi è rimasto troppo spesso nell’ombra della tragedia.