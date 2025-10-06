A Gavirate una serata per rivivere la storia dei varesini che presero parte al tragico viaggio del Titanic
Il racconto sarà curato da Claudio Bossi, divulgatore esperto del Titanic, che guiderà il pubblico in un viaggio tra documenti e memorie
Un viaggio tra i ricordi, le immagini e le testimonianze originali di chi, dalla provincia di Varese, fu coinvolto nella tragedia del Titanic. È quanto propone la serata in programma venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 21.00 nella Sala Consiliare di via De Ambrosis 11 a Gavirate, con il racconto a cura dell’appassionato divulgatore Claudio Bossi.
La conferenza, promossa dal Gruppo Cultura Gavirate con il patrocinio del Comune, ripercorre le vicende dei passeggeri italiani – e in particolare dei varesini – che presero parte al primo e ultimo viaggio del famoso transatlantico affondato nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912.
A guidare il pubblico tra storie personali e documenti d’epoca sarà Claudio Bossi, riconosciuto esperto internazionale della vicenda del Titanic. Storico e divulgatore, Bossi ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e ottenuto diversi riconoscimenti per il suo impegno nella ricerca e nella divulgazione storica.
Le vite spezzate di chi cercava il futuro oltreoceano
L’incontro offrirà uno sguardo approfondito sulle storie dei passeggeri varesini che avevano imbarcato sogni, speranze e famiglie sul “gigante dei mari”. Un racconto che unisce la grande storia a quella quotidiana, tra emozioni, fotografie e materiali originali, per restituire voce a chi è rimasto troppo spesso nell’ombra della tragedia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.