A Gavirate uno sguardo sul mondo attraverso la fotografia

Domenica 12 ottobre 2025 la Sala Mura di Gavirate (Via De Gasperi 1) ospiterà una nuova esposizione fotografica firmata dal gruppo ExpoPhoto69, con il patrocinio del Comune di Gavirate.

L’appuntamento, a ingresso libero, sarà dalle 9.30 alle 17.30 e offrirà al pubblico una giornata interamente dedicata alla fotografia d’autore.

La mostra, dal titolo “Sguardi sul mondo raccontati dai nostri scatti”, raccoglie le opere di Martina, Elena, Dora, Alberto, Mauro, Vittorio e Arberto, fotografi uniti dalla passione per l’immagine e per la narrazione visiva.

Attraverso le fotografie, i visitatori potranno esplorare prospettive diverse e personali sulla realtà, in un percorso che intreccia sensibilità, tecnica e desiderio di racconto.

L’iniziativa è promossa da ExpoPhoto69 – Esposizioni d’autore, progetto coordinato da Alberto Cusumano.

Per informazioni:

expophoto69@gmail.com

expophoto69.altervista.org

347 6747112 (Alberto Cusumano)