A Gerenzano dolcetti, scherzetti e zucche per celebrare Halloween in compagnia

A Gerenzano torna la magia di Halloween con una serata di dolcetti, scherzetti e zucche per festeggiare in compagnia.

L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre le 17.45 in piazza XXV Aprile, dove grandi e piccoli sono invitati a presentarsi con il loro costume più spaventoso. Da lì partirà la tradizionale sfilata del “dolcetto o scherzetto” per le vie del paese, con tappe presso i negozi aderenti.

La festa non si ferma alla sfilata. È previsto anche un concorso di zucche intagliate, a cui si potrà partecipare su prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail: dolcettodolcetto@gmail.com.

L’evento è organizzato le mamme del gruppo MMT, in collaborazione con i commercianti del paese.

Qui la locandina