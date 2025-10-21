A Golasecca si ricorda la tragedia del Monte San Giacomo

Venerdì 24 ottobre alle 21, nella sala polifunzionale di Golasecca, torna la rassegna Parole per Terra con un incontro dedicato a una delle pagine più drammatiche della storia dell’aviazione italiana: l’incidente aereo del 2 agosto 1968 a Cuirone, frazione di Vergiate.

Gli autori Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi presenteranno il loro libro 2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo (edito da Macchione), che ricostruisce con rigore e sensibilità quella giornata in cui un DC-8 dell’Alitalia, partito da Roma e diretto a Montreal, precipitò poco dopo lo scalo di Malpensa. Dei 95 passeggeri a bordo, 83 si salvarono grazie ai soccorsi immediati, mentre 12 persero la vita.

La serata, moderata dalla professoressa Sissi Alparone, proporrà un reading in prosa e poesia, accompagnato – come da tradizione della rassegna – da una tisana e da un libro.