Golasecca
A Golasecca si ricorda la tragedia del Monte San Giacomo
Un incontro di “Parole per Terra” rievoca l’incidente aereo del 1968 a Cuirone. L’aereo diretto a Montreal si schiantò nella frazione di Vergiate, causando la morte di 12 passeggeri
Venerdì 24 ottobre alle 21, nella sala polifunzionale di Golasecca, torna la rassegna Parole per Terra con un incontro dedicato a una delle pagine più drammatiche della storia dell’aviazione italiana: l’incidente aereo del 2 agosto 1968 a Cuirone, frazione di Vergiate.
Gli autori Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi presenteranno il loro libro 2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo (edito da Macchione), che ricostruisce con rigore e sensibilità quella giornata in cui un DC-8 dell’Alitalia, partito da Roma e diretto a Montreal, precipitò poco dopo lo scalo di Malpensa. Dei 95 passeggeri a bordo, 83 si salvarono grazie ai soccorsi immediati, mentre 12 persero la vita.
La serata, moderata dalla professoressa Sissi Alparone, proporrà un reading in prosa e poesia, accompagnato – come da tradizione della rassegna – da una tisana e da un libro.
Quello schianto nella tempesta: l’incidente aereo del Monte San Giacomo diventa un libro