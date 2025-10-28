A Guanzate concerto di pianoforte al lume di candela per un omaggio alla Madonna del Latte

Un concerto per pianoforte al lume di candela, in uno scenario suggestivo e carico di spiritualità: è quello che si terrà domenica 2 novembre alle 17.00 presso la parrocchia di Santa Maria Assunta a Guanzate, in provincia di Como. L’appuntamento, a ingresso libero, vedrà protagonista la pianista Angela Spadaro, interprete di un programma ricco di novità, originale e coinvolgente.

Il “Candlelight Concert – Omaggio alla Madonna del Latte” si inserisce all’interno di un percorso di valorizzazione artistica e spirituale promosso dalla comunità parrocchiale. Il titolo stesso richiama la figura della Madonna del Latte, oggetto di particolare devozione, e intende unire arte e fede in un’atmosfera intima e raccolta.

Ingresso libero.