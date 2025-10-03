Varese News

Cultura

A Laveno Mombello e Varese due progetti culturali finanziati dalla Regione Lombardi

Complessivamente, la Regione ha stanziato 37.400 euro. I consiglieri Dell’Erba e Zocchi «La cultura è il motore che anima le nostre comunità»

varese design week 2025

In base alle graduatorie dell’Avviso Unico Cultura 2025, la Regione Lombardia ha destinato nuove risorse a progetti culturali sul territorio. Per Varese e provincia sono stati stanziati 37.400 euro, a sostegno di due iniziative che valorizzano design, creatività e patrimonio locale.

«La cultura – dichiarano i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Luigi Zocchiè il motore che anima le nostre comunità. Questi progetti offrono occasioni di scoperta e partecipazione, stimolando l’innovazione e rafforzando il legame tra cittadini e territorio. Sostenere iniziative come queste significa investire nelle persone, nel talento e nella qualità della vita della nostra provincia».

«I fondi stanziati – aggiungono Dell’Erba e Zocchi – sono un riconoscimento concreto del lavoro di chi ogni giorno promuove cultura e creatività. Il nostro impegno è garantire che queste risorse arrivino a chi le sa valorizzare al massimo, trasformandole in esperienze di crescita e bellezza per tutti».

I progetti finanziati a Varese e provincia sono: la Varese Design Week 2025 organizzata dall’associazione culturale Wareselabe (ricevuti 12.000 euro) e Touching Stories, ospitata al Midec di Laveno Mombello (con 25.400 euro).

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.