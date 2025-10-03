A Laveno Mombello e Varese due progetti culturali finanziati dalla Regione Lombardi

In base alle graduatorie dell’Avviso Unico Cultura 2025, la Regione Lombardia ha destinato nuove risorse a progetti culturali sul territorio. Per Varese e provincia sono stati stanziati 37.400 euro, a sostegno di due iniziative che valorizzano design, creatività e patrimonio locale.

«La cultura – dichiarano i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi – è il motore che anima le nostre comunità. Questi progetti offrono occasioni di scoperta e partecipazione, stimolando l’innovazione e rafforzando il legame tra cittadini e territorio. Sostenere iniziative come queste significa investire nelle persone, nel talento e nella qualità della vita della nostra provincia».

«I fondi stanziati – aggiungono Dell’Erba e Zocchi – sono un riconoscimento concreto del lavoro di chi ogni giorno promuove cultura e creatività. Il nostro impegno è garantire che queste risorse arrivino a chi le sa valorizzare al massimo, trasformandole in esperienze di crescita e bellezza per tutti».

I progetti finanziati a Varese e provincia sono: la Varese Design Week 2025 organizzata dall’associazione culturale Wareselabe (ricevuti 12.000 euro) e Touching Stories, ospitata al Midec di Laveno Mombello (con 25.400 euro).